A csontok mégsem maradnak némák

Ez Magyarorszag első olyan tárlata, ahol az archeogenetikai eredmények méltó figyelemben részesülnek.

Ma nyílt meg a Magyar Természettudományi Múzeumban az „Attila örökösei – A hunoktól az Árpád-házig” című kiállítás. Az esemény a Magyarságkutató Intézet szakmai támogatásával valósult meg.

A kiállítás a XXI. századi módszereket segítségül hívta, hogy bemutassa: milyenek lehettek a keletről jött őseink arcai, és sorsai a csontok alapján.

A tárlat archeogenetikai anyagát a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Központja szolgáltatta. Neparáczki Endre, a központ vezetője a kiállítás megnyitóján kiemelte: ez Magyarorszag első olyan eseménye, ahol az archeogenetikai eredményeink méltó figyelemben részesülnek.

Hangsúlyozta: ez egy olyan új tudományág, aminek a segítségével közvetlen, valós információkat kaphatunk őseink származásáról, eredetéről. Hozzátette: már a mostani kiállításon is sok új genetikai adatot ismerhetnek meg a látogatók.

Neparáczki Endre elmondta azt is: jelenleg is zajlik a munka a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjában, azért, hogy jövőre mar több száz új lelet eredményeiről számolhassunk be, akar egy újabb kiállítás keretében.

A tárlatot 2019. október 16. és november 18. között láthatják a múzeum Kiállítási csarnokában.

Borítókép: Honfoglalás kori férfi koponyája