Három év után jelentkezett új albummal az Anna and the Barbies zenekar Adj király katonát! címmel. A nagylemez megszületését a sarkaiból kifordult világ inspirálta, de mégis rendkívüli életigenlést és pozitív világszemléletet hordoz, mondhatni, hogy a zenekar legderűsebb albuma lett.

– A lemez három évig készült, mialatt a világ fenekestül felfordult, így volt miről írni. Az ezt megelőző két lemezen igen komor, nehéz tematikájú számok voltak. Ez érdekes kontrasztban állt azzal, hogy akkor futottunk be igazán, nagy, teltházas koncerteket adtunk. Az új album a bezártság idején született, és őszintén megmondom, hogy a pandémia a legfélelmetesebb dolog volt, amit valaha megéltem, talán a pestisjárvány lehetett ilyen. Különösen nehéz volt ezt átélni olyanként, akinek az emberek közelségével együtt jár a hivatása. Ehhez képest az album kifejezetten pozitív, vidám tónusú és életigenlő lett, még a Covidról szóló szám is, ami azt taglalja, hogy semmi nincs hiába – mondta Anna, hozzátéve, hogy ez volt az első albumuk, amit elkészülte után hihetetlen szeretettel hallgatott meg.

– Úgy látom, hogy nagyon jó lemezt készítettünk és a szövegben is elértem egy olyan letisztultságot, amire mindig vágytam

– értékelte Anna legutóbbi nagylemezüket.

Sámuel, vagyis Simi és Anna alkotótársak, sokszor közösen írják a dalszövegeket, de külön is születnek dalok a tollukból, ám ekkor is közös szerzeményként tekintenek a számokra. Simi az ének és a gitár mellett a hangszerelést és a hangmérnöki feladatokat is végzi, és két számban is ő énekel.

– Jó tempóban született meg az album, sok munkaórában, de viszonylagos nyugalomban. Az utómunkálatok másfél hónapja viszont kemény menet volt, a leadási határidőre készültem el vele. Miután leadtam, egy hétig nem tudtam meghallgatni. Tartottam attól, hogy elcsúsztak bizonyos arányok, de amikor Anna mondta, hogy ez nagyon jól sikerült, akkor meghallgattam és elégedett voltam vele – mondta Simi, akit egyébként kevésbé viselt meg a járvány alatti bezártság, mint nővérét: számára inkább a felszabaduló időt jelentette, amit a családjára és az alkotásra tud fordítani.

Az Anna and the Barbies egyik alapító tagja, Pásztor Anna

Fotós: Bús Csaba

Az album dalai igen sokszínűek, de közös vonásuk, hogy rendkívül őszinték és egyértelműek, nem ködösítenek. Több húzódal is szerepel a nagylemezen.

– A címadó Adj király katonát! egy fohász a királyhoz. Persze kinek mi az a király, aki bármit tud tenni a Földért, hogy élhetőbb legyen.

Az Álmodjunk magunknak világot című dalunkat pedig az Anna and the Barbies We are the world-jeként is emlegetik, számos közreműködő énekessel született meg: a Margaret Islandből Lábas Viki, a Supernemből Papp Szabi, az Irie Maffiából Sena Dagadou és Busa Pista, valamint Agócs Márton az Aurevoir zenekarból énekli, igazi nagyszabású feat szám lett.

A dal az összefogásról és az egymásrautaltságról szól, arról, hogy a másik nélkül nem tudok hinni egy jobb világban, és így nem is tudok tenni érte. A másikkal azonban minden lehetséges – mondta Anna.

A dalok szövege letisztult, már-már versszerű.

– Mindig erőteljes képekben dolgoztam, de azt el akartam kerülni, hogy verset írjak. Az album több dala a psziché mélységeibe világít be és megjelenik a társadalomkritika is. Persze mindezt olyan formában, ami kellően mély, de nem nyomja agyon a hallgatót. Az album egy arborétum: mindegyik szám más és minden dal más oldaláról mutatja be a világot – részletezte Anna, aki magukat krónikásnak tartja, akik a belső világuk és a külső világ találkozásáról adnak hírt.

– Nem úgy alkotunk, hogy ráömlesztjük az emberekre a saját dolgainkat. Nagyjából hasonló dolgokkal küzdünk, mint mindenki, és ennek kifejezésére vannak szavaink és hangunk.

Ezeket a tapasztalatainkat dalba öntjük, és felszabadító meghallgatnia annak, akinek a problémáját éppen megpendítjük egy dalban. Az a fontos, hogy olyat csináljunk, ami nekünk húsbavágó. Akkor van esélyünk arra, hogy az másnak is érdekes lehet. Sosem voltunk slágergyár, nem termeljük a dalokat, hanem gyöngyöket növelünk a problémáinkból, mint a kagyló a homokszemből – mondta Simi az alkotói folyamatról.

Az Anna and the Barbies egyik alapító tagja Pásztor Sámuel

Fotós: Bús Csaba

A lemezborító is ütős: a kivont karddal a világ ellen kiálló Pásztor Anna alakja erős, hatásos és szimbolikus. Azonban inkább egy véletlen, mint tudatos koncepció eredménye.

– A billentyűsünk annyira unta magát a fotózáson, hogy ő is elkezdett fotózni, amihez letöltött egy applikációt, amivel nagyon jó képeket lehet készíteni. És az ő képe lett a legjobb – mondta Anna.

Anna számára egy kicsit mérföldkőnek is tekinthető az album.

– Most érkeztem meg egy olyan korszakomba, amiben méltóságteljesnek érzem magam, és megveregetem a vállamat, hogy jó vagy, bravó, menő, amit megcsináltál. Kinyíltam annyira, hogy merjek egy királyi jellegű palástban lenni. Egyébként a ruha egy kortárs tervező, Tánczos Anita alkotása és egy múzeumból kunyiztuk el – árulta el Anna.