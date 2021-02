Külföldi önkéntesek segítik az ifjúsági programok szervezését

Tavaly ősz óta öt külföldi önkéntes lány segíti a Hírös Agóra ifjúsági programjait. Jól beilleszkedtek, és az élet több területen számíthatnak rájuk a kecskeméti szakemberek, a nyelvtanítástól a podcastok készítésén át online újságírásáig.

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ az Európai Szolidaritási Testület pályázata jóvoltából fogadta az egy évre érkező önkénteseket. Csehországból érkezett Vendula Pokorná, Törökországból Kübra Pisil, Franciaországból Pauline Gault, Oroszországból Anna Pestrikova és Spanyolországból Lara Barani Ramos. A közös nyelv az angol.

A Hírös Agóra, azon belül is a hozzá tartozó Helpi Ifjúsági Fejlesztő Műhely közel három évtizede foglalkozik nemzetközi csereprogramokkal, külföldi önkéntes munkákkal. Egyrészt a városban élő fiataloknak segítenek abban, hogy idegen országokban, kultúrákban próbálják ki magukat, felkészüljenek az önálló életre, másrészt külföldről érkező fiataloknak teremtik meg ugyanennek a lehetőségét Kecskeméten. A nemzetközi ifjúságsegítő munka vezetője Kósa András Csaba, aki maximálisan felkészült szakmailag, világlátott, szakmai kiküldetésben öt földrészen több mint ötven országban járt, mindezek mellett vidám temperamentumával rendkívül jól ért a fiatalok nyelvén. Immár 24 éve foglalkozik a nemzetközi mobilitási programokkal.

– A járványhelyzet sajnos sok mindent megváltoztatott, így kevésbé látványos az önkénteseink munkája, és a fiatalokkal is november óta csak online tudnak találkozni. Előtte októberben azonban volt rá lehetőségük a közösségi terekben, hogy együtt valósítsanak meg programokat. Jelenleg a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon KÖZ-tér/10perc közösségi terének nyelvi csetklubjait viszik online, angolul, illetve saját anyanyelvükön, oroszul és spanyolul, kezdő és haladó szinten. Két lány kulturális és nemzetközi témákban podcastokat készít, melyet a fiatalok letölthetnek, akár nyelvtanuláshoz is felhasználhatják. Nemcsak beszélnek rajta, de a technikai-gyártási folyamatokból is kiveszik a részüket. Online újságot is írnak fiataloknak. Karácsonykor pedig mesét olvastak magyarul az ifjúsági otthonban. Nem utolsósorban a program részeként magyarul kell tanulniuk, melyet ők maguk is online formában sajátítanak el, több-kevesebb sikerrel – sorolta a szakember.

A lányokat arról kérdeztük meg, hogyan érzik magukat Kecskeméten.

Franciaországból érkezett Pauline Gault, aki nem először önkénteskedik hosszú távon. Nagyon érdeklődik Kelet-Közép-­Európa történelme iránt. Járt már Bulgáriában, és tetszik neki a Balkán térség is. A kecskeméti munkára egy kecskeméti lánynak köszönhetően figyelt fel, akivel korábban Bécsben, egy Erasmus program keretében ismerkedett meg, és azóta is tartják a kapcsolatot.

– Amikor megérkeztem, még nem volt lezárva az ország. Nagyon jó programokban lehetett részem. Kecskemét igazán aranyos város. Különlegesen szép, ahogyan az új és a régi építészeti csodák szinte tökéletes összhangban megférnek egymás mellett. Az önkéntes munka kedvemre való, elsősorban az online újság szerkesztésében és írásában veszek részt. Minden fia­talt arra biztatok, bátran írjon nekünk, bármilyen nyelven az élet minden területéről – összegezte véleményét a francia lány.

Anna Pestrikova Oroszország távoli pontjáról, európai oldalról, de több mint 2500 kilométerről utazott Kecskemétre. Tanári diplomát szerzett, e téren kamatoztatja most tudását, online oroszórákat tart.

– Jól érzem magam a városban, de kíváncsian várom, milyen az, amikor valóban zajlik, pezseg az élet, nincsenek lezárások. Szívesen találkoznék már személyesen is a fiatalokkal. Így egyelőre dolgozom és tanulom a magyar nyelvet, ami elég nehéz. Bár a nyelvtana lazábbnak tűnik, de azért mégsem könnyű elsajátítani. Én magam ingyenes orosz nyelvórákat tartok online a csetklubban, ahová bárki bármikor csatlakozhat kedden és csütörtökön – bátorította az érdeklődőket az orosz lány.

Spanyolországból Lara Barani Ramos mestertanulmánya befejezésére készül, most éppen az egyetem és a munkába állás közötti, úgynevezett „GAP year” helyszínéül választotta Kecskemétet. Korábban már tanult Lengyelországban és Észtországban is rövidebb ideig.

– Tudatosan keresem a fiataloknak szóló önkéntes programokat, így találtam rá a kecskeméti lehetőségre is. Jól érzem magam, csak spanyol otthonomhoz, Malagához képest „kicsit” hideg van. Egy albérletben lakom együtt a cseh és orosz lánnyal, jól kijövünk egymással. Rendszeresen futok, szeretem a domb környékét. A munka tetszik, én podcastokat és online képi tartalmakat készítek, és kezdő, illetve haladó spanyolórákat adok. A magyar nyelv nehéz, de boldogulok, a boltokban már eligazodom, sikerül megértetnem magam. A magyar ételek ízletesek, sőt, olyannyira, hogy néhány hónap alatt hét kiló fel is szaladt. Otthon könnyű mediterrán konyhán élek, itt pedig sok a szénhidrát. Inkább sportolok továbbra is, de a lángosról és a kürtőskalácsról nem szeretnék lemondani – mondta nevetve a spanyol lány.

Csehországból Vendula Pokorná önkéntes nemcsak dolgozik, de közben írja két diplomadolgozatát is, kulturális antropológiából és közgazdaságtanból. Felhasználja az itt szerzett és a korábbi önkéntes munkáit, valamint a Finnországban megszerzett tanulmányi és személyes tapasz­talatait.

– Kis városból jövök, de egy hatalmas városban vagyok egyetemista. Kecskemét félúton van, így nagyon élvezem. Jól élhető város. A Kék Elefánt Ifjúsági Közösségi Térben dolgozom, elsősorban a hangstúdióban. Én is gitározom, így kiváló hely számomra. A magyar nyelv nem megy könnyen, de a gesztusokból sok mindent megértek a boltokban. Az ételek is finomak, a gulyás, a lángos és a bejgli ízlett eddig a legjobban – árulta el a cseh lány.

Törökországból Kübra Pisil pszichológia szakon végzett. Azért is szereti az önkéntes munkát, mert megfigyelheti a fiatalokat.

– Kecskemét nagyon különleges, történelmileg értékes és gyönyörű épületei vannak. Nyugodt, különösen, ha összevetem a 16 milliós Isztambullal, ahol élek. Sajnálom, hogy a fiatalokkal még nem tudtam személyesen együtt dolgozni, de bízom benne, tavasszal már lesz rá lehetőségem. Jelenleg podcastokat készítek, online újságírói munkákon dolgozom. A magyar emberek nagyon kedvesek velem, amikor megtudják, hogy török vagyok. A magyar nyelv is jól megy, meglepően sok olyan szó van, ami mindkét nyelven ugyanúgy hangzik – foglalta össze eddigi tapasztalatait a török lány.