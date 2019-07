Zúgtak a motorok a jánoshalmi utakon

Hetedik alkalommal tartottak motoros találkozót a Jánoshalma melletti Parkerdőben, ahol koncert és szabadtéri programok kísérték a háromnapos rendezvényt.

Félszáznál is több motoros vonult fel a város utcáin, a régebbi példányok mellett az újabb járgányok is feltűntek a közel fél kilométeres menetoszlopban. A legtöbb motoros a környező településekről jött a találkozóra, de érkeztek az ország távolabbi részeiből és a határon túlról is, a legtöbben a szerbiai Vajdaságból.