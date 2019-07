Zsabszki Jánosné Nagybaracskán született száz esztendeje

Századik születésnapján köszöntötte a napokban Zsabszki Jánosné Sümegi Katalint a település polgármestere, Bögi István András, aki a miniszterelnök oklevelét is átadta az ünnepeltnek.

Kati néni tősgyökeres nagybaracskai család negyedik gyermekeként született és azóta is a tele­pülésen él. Századik születésnapján felköszöntötték lányai, unokája, dédunokái, rokonok, ismerősök és a szomszédok is. Kati néni kiváló egészségnek örvend, a mai napig nem szed gyógyszert és a ház körüli munkában is aktívan részt vesz.