Zöldutakat nyitnának a határ két oldaláról

Napozóterasz épül a Sugovica-strandra, az „űrállomás” helyére pedig kerékpáros ­pihenő kerül. Ezek a látványosabb beruházások, mellettük azonban Baja és Zombor közös turisztikai fejlesztésekkel is igyekszik magára vonzani a figyelmet egy projektben. Van rá két év és több mint 120 millió forintnyi euró.

Hivatalosan a Baja–Zombor határon átnyúló régió ökoturizmus desztinációjának fejlesztése tematikus zöldutak és turisztikai csomagokon keresztül címet ­viseli, röviden pedig Baja–­Zombor Greenways, azaz zöldutak elnevezéssel illetik azt a projektet, aminek nyitórendezvényének múlt héten adott otthont a városháza.

Az ország és az Unió határának két oldalán fekvő testvérvárosok ebben az együttműködésben az idegenforgalmi kapcsolatok alapjait kívánják erősíteni. Egyéb terveik is lennének, ha akad pályázati­ lehetőség, derült ki az eseményen. Vedelek Norbert alpolgármester szerint már sok munka fekszik a projektben, de a java csak most kezdődik. Közös érdek, hogy egymást erősítse a két város, ezért a turisztikai fejlesztéseket egymást segítve fogják végrehajtani. Hangsúlyozta: bízik benne, hogy az előttük álló pályázati kiírásokban is együtt tudnak dolgozni. Baja nyitott a közös munkára, ez erősíti a több mint fél évszázados testvérvárosi kapcsolatot.

Véleményét osztotta Zoran­ Parčetić, a zombori közgyűlés elnöke, aki kiemelte: kevés település tud a két város jó együttműködéséhez hasonló kapcsolatokról beszámolni. Az 52 éves múltra visszatekintő kapcsolatban sok közös projekt született és továbbiak is szerepelnek terveikben. A most induló a gazdasági eredmények mellett az idegenforgalom és a sport fejlődését is magával hozza, valamint javítja a lakosság egészségi állapotát, miközben főként a fiatalok részvételére számít.

Schäfer Andrea, a projektben partnerként részt vevő Bajai Turisztikai Nkft. ügyvezetője a város korábbi infrastrukturális fejlesztéseit és látnivalóit felvillantva kiemelte, hogy több elemet ők fognak megvalósítani. Ebből a legfontosabbnak azt az elkészítendő tanulmányt nevezte, ami feltérképezi a lehetőségeket a két városra koncentrálva, valamint vízi és szárazföldi utakra, kapcsolatokra tesz majd javaslatokat. Erre alapozva applikációt készítenek, ami segítheti a turistákat a térségben, ezekhez pedig turisztikai vásárokban partnereket kívánnak találni. A turisztikai szolgáltatók számára képzéseket szerveznek, mindezek mellett közös versenyekkel, programokkal próbálják a térségre irányítani a figyelmet, ilyen például a két város közötti kerékpárverseny.

– Eddig nem használtuk ki azt az adottságot, ami a két város hasonlóságában rejlik – fogalmazott Melita Danilovic, a projekt zombori munkatársa. Fontos feladatként említette a vízi utak rekonstrukcióját, kerékpárutak és pihenők kiépítését, eszközök beszerzését. Tervezik a Ferenc-csatornánál lévő kajakközpontjuk felújítását, továbbá a vízi sport oktatását, túrák szervezését. Kerékpáros pihenőhelyeket építenek ki, megszervezik a pár alkalommal már civil kezdeményezés alapján megvalósított Baja–Zombor ultramaratont.

Nyilasi Erika, a bajai polgármesteri hivatal megbízott irodavezetője arról is beszámolt, hogy a két évig tartó projekthez ötéves fenntartási időszak kapcsolódik. Baján a projekt részeként a Sugovica-strandon, a csúszkatorony épülete mellett mozgáskorlátozottak számára is használható, negyven négyzetméteres napozóterasz épül, fix bútorokkal, öltözővel. A lakótelephez vezető átjáró mellől pedig eltűnik a piros WC-konténer, helyére kerékpáros pihenőt építenek, itt a tisztálkodási lehetőség mellett értékmegőrzővel, biciklijavítóval és telefontöltéssel várják a betérőket, egyben vízimentőbázisként is szolgál a jövő év során megépítendő hely.

Tíz százalékkal száll be az állam

Zombor 15, Baja 5 százalékos önerő mellett valósíthatja meg a csaknem 350 ezer eurós uniós támogatást élvező projektet. Magyarországon az állam 10 százalékkal száll be, így csaknem 404 ezer euró a teljes költség. Ebből Zombor része 140 ezer, Baja 207, míg a város cége mintegy 54 ezer euróval számolhat.