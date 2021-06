Zöldségekből és csokiból bármit kifarag a tiszaalpári ételszobrász

A tiszaalpári Zombori Szimonetta Angliában talált rá a sikeres és boldog élet útjára. A szobrász végzettségű művész ételszobrászként lett sikeres. Zöldségekből, gyümölcsökből, csokiból és szappanból is bármit kifarag. Rosegold & Gray néven létrehozta saját márkáját, amit egyre többen ismernek és kedvelnek.

Zombori Szimonetta Zsófia mint a legtöbb kisgyerek, nagyon szeretett rajzolni és festeni. Ám gyorsan kiderült róla, hogy nem egy átlagos kézügyességű gyerekről van szó. Már az óvodában felfigyeltek a tehetségére, iskolásként pedig szinte minden rajzpályázaton elindult, és azokat rendre meg is nyerte. Nem volt kérdés, hogy művészeti vonalon tanul tovább. Így került Szegedre, ahol szobrász szakon végzett.

– Bevallom, hogy a kő annyira nem varázsolt el, ezért folyamatosan kerestem azt, hogy miből alkothatnék még. Egy jó barátomtól hallottam először az ételszobrokról, ami első hallásra megtetszett és rögtön kerestem is egy kurzust. Itt megtanultam, hogyan tartsam a kést, hogyan faragjak virágot, levelet. Ezután folyamatos gyakorlással sikerült a legprofibbak közé felküzdenem magam. Az évek alatt több világhírű cégnek is dolgoztam, így például a L’orealnak évről évre én készítem a halloweeni dekorációját Londonban – mesélte lapunknak Szimonetta, akitől azt is megtudtuk, hogy ma már szinte bárkinek az arcképét kifaragja. Az eddigi legizgalmasabb felkérése az volt, amikor négy legendás énekest – Elton Johnt, Ed Sheerant, Freddie Mercuryt és David Bowie-t – kellett tökből kifaragnia.

– A legjobban a dinnyét és a tököt szeretem faragni, mert ez ad igazi teret az alkotásoknak. Ezekbe portrékat, képet, feliratot, bármit bele tudok faragni. De nagy kihívás és szeretem is faragni a sajtot, az avokádót, és ugyan nem étel, de a szappanfaragást is nagyon megkedveltem. Sokat gondolkoztam azon, hogyan tudnék maradandót is alkotni, így indult a szappanfaragás és ezután jött a csoki. Jelenleg főként kézműves táblás csokikat készítek, amik elég népszerűek lettek.

Nem is olyan régen hoztam létre a saját márkámat a Rosegold & Grey néven.

Különleges ajándékcsomagokat rakok össze. A díszdobozba kerülnek ételkülönlegességek, kávék, teák, szépségápolási termékek és ezeket bővítem egy általam készített, festett csokival – mesélt a részletekről Szimonetta. Az ételszobrászt arról is faggattuk, milyen érzés az, hogy a több órán át készített alkotásai csak rövid ideig maradnak meg. Mint mondta, ez is a szépsége és a különlegessége az ételszobrászatnak, hogy az alkotások nem maradandóak, hanem egy adott eseményre, napra készülnek, ezzel is emelve a fontosságát és különlegességét. Az mindig a megrendelőtől függ, hogy mit csinálnak a faragásokkal, de sokan, miután vége az eseménynek, felvágják és megeszik. Ugyanakkor Szimonetta szerint az ételszobrászat előnye, hogy a hulladékmentesség elvén működik. Vagyis

az esemény után a zöldségek és gyümölcsök, amiket nem használnak fel vagy esznek meg, azok a komposztálóba kerülve újra az élet körforgását szolgálják.

Azt is elmondta, hogy a faragás mellé gyakran kérnek gyümölcstálat, hogy legyen miből falatozni az esemény alatt. De van, amikor egy állvány tetejére kerül a faragás és az alatta lévő édességek, muffinok, fánkok vagy csokiba mártott eprek közül válogathatnak a vendégek.