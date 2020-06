Zöld szigetek törik meg a térkőtengert Kecskeméten

Az eredeti tervek szerint szinte mindenhova térkő került volna a kecskeméti Centrum áruház körül, azonban a civilek fellépésének is köszönhetően végül lesz öt zöld sziget, közel 450 négyzetméteren, és legalább tizenöt fát is fognak ültetni.

Áprilisban kezdődött meg Kecskeméten a Centrum áruház környékének felújítása. A város összesen 510 millió forint saját forrást tervezett be erre, ennyiből térkövezik újra az áruház körüli járdát, a kiskörút felőli parkolót, alakítják át a területi vérellátó előtti csomópontot jelzőlámpássá. Jelentős, 60 millió forintos tétel a víziközművek felújítása is a kiskörút és a Budai utca közötti Horváth Cirill téren, és a Koháry István körút újraaszfaltozása is. A szerződés szerinti határidő július 16.

Nem volt mentes a vitáktól a beruházás, január végén, a terveket bemutató lakossági fórumon sokan meglepődve tapasztalták, hogy az áruház körül szinte mindenhova térkövet fognak letenni, sehol nem lesznek zöldfelületek, fák és cserjék. Már elkezdődött az építkezés, mikor a 10 millió fa mozgalom kecskeméti csoportjának tagjai tiltakozó transzparenseket függesztettek ki, „Élhetőbb várost, zöldebb Kecskemétet”, „Ide több fa kell, sövény és zöld fal! Kecskemét büszkesége lehetne a felújított zöld tér” feliratokkal.

Király József összetett szerepben lépett fel az ügyben, hiszen egyrészt az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért Egyesület városközponti képviselője, elnöke a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságnak, de vezeti a civil Városszépítők Egyesületét is. Az eredeti elképzelések neki sem tetszettek, mint szerkesztőségünknek elmondta: egy tízéves tervet poroltak le, de ez abszolút nem felel meg az „aszfaltrengetegek” megszüntetését, a város zöldítését célzó törekvéseknek.

Egyeztetett az ügyben Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterrel és dr. Orbán Csabával, az önkormányzat beruházási és városüzemeltetési osztályának vezetőjével. Innentől kezdve márciusban elindult egy folyamat, amely eleinte nem sok reménnyel kecsegtetett, hiszen addigra már lezajlott a közbeszerzési eljárás, kiválasztották a kivitelezőt, a Colas Zrt.-t, és engedélyes tervekkel rendelkezett a felújítás. Ahogy az építőiparban járatos Király József fogalmazott: ilyen szakaszban „már nem szokványos módosítani”. Mégis sikerült elérni, hogy legyenek zöldfelületek az áruház körül, mert ebben szerencsére minden érintett fél partner volt. A kivitelező is együttműködött, a közműszolgáltatók sem gördítettek akadályt a változtatások elé, a polgármester is biztosította támogatásáról a képviselőt, aki szerint példaértékűnek is nevezhető az ilyen együttműködés.Viszont a pénzügyi keret adott, attól nem lehet eltérni. A civilek itt is képbe kerülnek: a Városszépítő Egyesület és a 10 millió fa csoport is jelezte támogatását, hogy meg tudjon valósulni a zöldebb kivitelezés, sőt, úgy tudjuk, az áruház egyes bérlői is készek segíteni.

Így végül öt kisebb-nagyobb füves-virágos-cserjés sziget lesz az áruház körül, összesen közel 450 négyzetméteren: három a kiskörút felőli oldalon, és kettő a Budai utca felől. A kivágott fákat Győri András főkertész iránymutatásával pótolják, és még továbbiakat ültetnek, legalább tizenöt déli ostorfát a Nagykőrös utca felőli oldalon és a piarista kollégium felőli részen. Király József hozzátette: a piac felőli részen sajnos nincs lehetőség sziget kialakítására, fák ültetésére, olyan sűrűn vannak a földben a közművek. A leendő zöldfelületek termőfölddel való feltöltését a jövő héten kezdik.

A felújítás részeként megszűnik a kiskörút kanyarjában, a Piaristák terén lévő zebra; két végén korlátokkal már lezárták, igaz, a csíkok még ott vannak az aszfalton, vélhetően ezek csábítanak még egyeseket átkelésre, a korlátok ellenére is. A teljes projekt része a Koháry körút Centrum előtti szakaszának újraaszfaltozása is. Király József kijelentette: kezdeményezni fogja, hogy itt soha ne legyenek kikapcsolva a lámpák, mert sokakat zavarnak esténként a száguldozók.