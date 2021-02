Zöld logiszitkai megoldások szerepe a jövő gazdaságában

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a 21. század a zöld törekvések jegyében telik majd. Bolygónk, szűkebb és tágabb környezetünk megóvása nem tűr halasztást, a problémák megoldásából pedig mindenkinek és minden iparágnak ki kell vennie a részét. Nem kivétel ez alól a logisztika sem, hiszen egyes számítások szerint a szén-dioxid-kibocsátás 15%-a származik a közúti közlekedésből. A 15% jelentős részét pedig a szállítmányozás okozza.

A logisztika kizöldítése azonban nem szűkíthetők le kizárólag a fuvarozásra. A feladat összetett, és magában foglalja az átgondolt beszerzési folyamatokat, az ideális ellátási lánc kialakítását és persze a felhasznált anyagokat is. Az innovatív logisztika nemcsak a Földnek jó, hanem minden résztvevőnek. Hogy miért? Olvasd el cikkünket és kiderül!

A zöld logisztikáról bővebben

Városaink zsúfoltsága és az ezzel járó rossz minőségű levegő mindenkinek megterhelést jelent. Különösen a nagyvárosokban jellemző, hogy bizonyos zónákban korlátozzák a fosszilis meghajtású járművekkel történő behajtást. A fuvarozók számára ez azt jelenti, hogy mindenképp korszerűsíteniük kell a járműparkjukat hibrid vagy teljesen elektromos autókra, szállítóeszközökre. Szerencsére a technika mára kiforrottnak mondható mind hatótáv, mind megbízhatóság tekintetében – és persze az áruk is a megfizethető kategória felé mozdult az elmúlt években.

Nem mindegy tehát, hogy milyen járművek végzik a szállítást, ahogy az sem, hogy milyen szervezettségben. Hiszen a károsanyag-kibocsátást nemcsak környezetbarát járművekkel lehet megvalósítani, hanem a fuvarok észszerűvé tételével is. Az optimalizált logisztikai folyamatokat speciális szoftverek is segítik, a produktív flottakezelés pedig a költséghatékonyságot növeli. A kevesebb futott kilométer kevesebb üzemanyagot, elhasználódást és persze kevesebb munkaórát is jelent.

A zöld logisztika harmadik alappillére az olyan stratégia kialakítása, ami a környezetvédelmi szempontokat is magában foglalja. Egy felelősen gondolkodó cégnél konkrét elképzelések vannak arra, hogy tudnák csökkenteni az erőforrásokat, miként oldhatnák meg az újrahasznosítást és újrafelhasználást, és arra is, hogy milyen törekvéseket tesznek a természet helyreállítása érdekében. Az elköteleződést érdemes környezetvédelmi tanúsítványok beszerzésével is alátámasztani, ami az ügyfélbizalmat is növelheti.

Nemzetközi trendek

A világ legjelentősebb logisztikai cégei is folyamatosan az új utakat keresik, célszerű tehát egy pillantást vetni a megoldásaikra és akár tanulni is belőlük. Az egyik legnagyobb amerikai vállalat például a raktárai újragondolásával törekszik minél zöldebbé válni. Hollandiában található gigantikus regionális központjuk teljes mértékben karbonsemleges, sőt energiapozitív is, vagyis több hőt termel, mint amennyit fel tudna használni.

Az interkontinentális logisztika talán a legnagyobb kihívást jelentő ágazat, hiszen a több ezer kilométeres utak érthető módon hatalmas ökológiai lábnyomot hagynak. A nemzetközi logisztikában érdekelt cégek két lehetséges utat látnak maguk előtt. Az egyik a repülőgép-használat visszaszorítása a vasúti szállítmányozás javára. A másik lehetőség a korszerűbb géppark beszerzése, hiszen a modern repülők károsanyag-kibocsátása akár 30%-kal is kevesebb lehet, mint régebbi, elavult társaiké.

A zöld gondolatok kisebb léptékben is hasznunkra lehetnek, például a csomagolásnál és tárolóeszközökben. Az egyik holland vállalat már régóta újrahasznosított műanyagot használ a ládák elkészítéséhez, ez azonban nem minden. Az okosan kialakított ládák összehajthatók, vagyis a visszaúton kevés helyet foglalnak, helyet hagyva más rakománynak. A szellőzésre és a masszív kialakításra is gondoltak, hiszen a megromlott vagy sérült árucikkek pazarlásnak számítanak.

Zöld logisztika a mindennapokban

A változás szele akkor is elér minket, ha történetesen nem a logisztikában dolgozunk. Átlagemberként, fogyasztóként nap mint nap szembejönnek azok a megoldások, melyek bolygónk megóvását szolgálják. A legszembetűnőbb talán a csomagolások megváltozása. Nemcsak a logisztikai cégek, hanem a webáruházak, kereskedők is odafigyelnek arra, hogy újrahasznosított, környezetbarát anyagokat alkalmazzanak, és minél kevesebb felesleges, később a szemétbe kerülő elemet használjanak.

És ha már a felesleges dolgoknál tartunk: manapság egyre inkább visszaszorul a papíralapú adminisztráció a szállításban. 2020-ban a koronavírus-járvány csak felerősítette ezt a trendet, de korábban sem volt szokatlan, hogy digitális aláírással vehettük át a csomagot vagy éppen elektronikus számlát állított ki a kereskedő. Az online csomagkövetés már csak hab a tortán a kényelmünk szempontjából – ugyanakkor átláthatóbbá, ezáltal eredményesebbé teszi a szállítmányozást.

Talán elsőre furcsának hangzik, de a lerövidült szállítási határidők is – legalábbis részben – a környezetkímélő megoldásoknak köszönhetők. A fejlett, teljesen digitális fuvarszervezés többek között abban is megnyilvánul, hogy országon belül akár pár nap alatt eljut hozzánk a kiszemelt portéka. Az optimális ellátási lánc a logisztika minden elemét zöldebbé teszi: kevesebb szén-dioxid-kibocsátás, kisebb készletek, fokozott előrejelzési pontosság.

A jövő még zöldebb lehet

Bár a teljesen elektromos meghajtású kamionok még kísérleti szakaszban vannak, biztosra vehetjük, hogy a közeljövőben ilyen teherautók róják majd az utakat. Az sem elképzelhetetlen, hogy teljesen önvezetők lesznek, ami biztonságosabbá teheti a közlekedést. Az előttünk álló évtizedek másik nagy paradigmaváltása az automatizálásban és robotizálásban rejlik. Mindkét megoldás nagyobb hatékonysággal és kevesebb hibalehetőséggel kecsegtet – ami összességében környezetünk terheltségét is enyhíti.

A jövő azonban rajtunk, fogyasztókon is múlik. Tudatos döntéssel, átgondolt vásárlással előnybe hozhatjuk azokat a kereskedőket és logisztikai cégeket, amelyek környezetvédelmi szempontból is etikus magatartást követnek. Ebben számos nemzetközi tanúsítvány is segítségünkre van, amikkel eldönthetjük, hogy egy adott webshop vagy fuvarozó bolygónk egészségét is figyelembe veszi-e a működése során.