Zöld ipari mérnök képzést is indítanának a kertészeti karon

Nyílt napot tartottak pénteken a kecskeméti Neumann János Egyetem mindhárom karán. A Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon szó esett a duális képzésről, az Erasmus lehetőségekről és az érdeklődők megnézhették a Vacsi közi bemutatókertet is.

A járványhelyzet miatt most előzetes regisztrációval lehetett csak részt venni az egyetemi nyílt napon. A campus épületében délelőtt a GAMF, míg délután a Gazdaságtudományi Kar fogadta az érdeklődő fiatalokat, az Izsáki úti főépület aulájában és előadójában pedig a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar mutatkozott be (a kertészeti a nyáron költözött ide a Mészöly Gyula térről).

Huszonnégyen jelentkeztek a Kertészeti Kar programjára, dr. Palkovics András dékán köszöntötte. Mint elmondta, a karon 220 hallgató összesen 20 oktatónál tanul.

– Nagyon gyakorlatorientált és hallgató centrikus oktatást próbálunk megvalósítani, mindenkivel képességeinek megfelelően igyekszünk foglalkozni – köszöntötte a dékán a teremben ülőket, akik reményei szerint a karon folytatják majd tanulmányaikat. Dr. Palkovics András arról is beszélt, hogy terveik szerint a jövőben egy új, zöld ipari mérnök képzés is indul, ahol mai modern technológiákat, robotikát is tanítanak majd, hogy felkészítsék a hallgatókat, milyen irányba tart a mezőgazdaság.

A duális képzésről dr. Király Ildikó főiskolai docens, a duális képzés és a kertészmérnöki mesterszak felelőse tartott előadást. Mint tőle megtudtuk, jelenleg mindhárom alapszak, így a kertészmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki és a vidékfejlesztési agrármérnöki szak nappali tagozatosai részt vehetnek a duális képzésben. Összesen tíz partnercéggel vannak szerződésben.

– Nálunk is van természetesen gyakorlati oktatás, de nem tudunk mindent megmutatni a hallgatóknak. A duális képzésbe felvételt nyert hallgatók belelátnak egy termelő vállalat életébe, mélyebben megismerik a folyamatokat és mire lediplomáznak, több éves gyakorlatra tesznek szert és közben a minimálbér 65 százalékának megfelelő fizetést is kapnak minden hónapban. A cégeknek is jó az együttműködés, mert így kinevelik a saját későbbi munkatársaikat, nem kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkező pályakezdőt kapnak – mondta dr. Király Ildikó.

A cégek közül kiemelte a Bonduelle-t, amely mindhárom szakról vár hallgatókat és a Pilze-Nagy Kft.-t, ahol jelenleg három kertészmérnök hallgatójuk is dolgozik, de vannak végzett egyetemisták a ZKI-nál és az Univernél is. A diákok a szorgalmi időszakban az egyetemen tanulnak, a vizsgaidőszakban és nyáron dolgoznak a cégeknél.

Dr. Kiss Tímea főiskolai docens, a kertészmérnöki alapszak szakfelelősétől megtudtuk: a koronavírus járvány második hulláma miatt eleve a tanév elejére szervezték a gyakorlati képzéseket, mert tartani kellett attól, hogy a későbbiekben át kell majd térni a digitális távoktatásra. A másod-harmadévesek külsős cégeknél voltak, az elsőéves hallgatóknak pedig a bemutató kertben tartották a gyakorlatot.

– Az a cél, hogy a diákok lássák, a termelők milyen módszereket alkalmaznak és milyen problémákkal kell megküzdeniük. Próbálunk olyanokat kiválasztani, ahol modernebb, precíziós technológiákat ismerhetnek meg. A Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar kitűzött célja fenntartható gazdálkodás felé való nyitás, ezt szeretnénk az oktatásba minél hangsúlyosabban átvinni – magyarázta dr. Kiss Tímea.

A termelők véleménye szerint nyitottak az egyetemisták felé, akiket a szakfelelős is arra biztat, hogy kérdezzenek minél többet, így is tapasztalatokat tudnak gyűjteni.