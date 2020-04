Zökkenőmentesen érettségizhetnek Kiskőrösön

Az idei érettségi vizsgák menetéről nagyon sok információ jelent meg. Hogyan szervezik meg a kiskőrösi középiskolában? Erről kérdeztük Franczia László igazgatót, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatóját.

A kormányrendelet egyértelműen meghatározza, hogy a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban hogyan kell megszervezni az érettségi vizsgát. Az ördög azonban a részletekben lakozik, nyilatkozta szerkesztőségünknek Franczia László igazgató. Majd hozzátette: nem kötelező most érettségi vizsgát tenni, de mindenkinek ezt ajánlják az is­kolánkban.

Nem biztos ugyanis, hogy ősszel nagyobb eséllyel indul a tanuló és a nyári szünetben jobban fel tud készülni a vizsgára. Ősszel teljes érettségit kell majd tenni, szóbelit és írásbelit egyaránt. Aki jelenleg nem érettségizik, az most nem tud továbbtanulni. Mindenkinek azt javasolja, hogy most érettségizzen. Alapesetben csak írásbeli lesz, szóbeli vizsgát csak annak szervezünk, aki az írásbeli vizsgán 12 százalékot teljesít, de a 25 százalékot nem érte el.

Az írásbeli vizsgára komoly biztonsági előírásokat foganatosítanak. A vizsgatermeket előzetesen és minden vizsganapon fertőtlenítik. A tanulókat két külön bejáraton engedik be az épületbe, hogy a lehető legkisebb eséllyel találkozzanak egymással. Az épületben, a vizsgateremben, a folyosón, de még a bejárat előtt (még a járdán is) megkövetelik a legalább másfél méter távolságot. A szabályok betartására megerősített személyzettel készülnek, vázolta a terveket a Wattay középiskola vezetője.

A bejáratnál szenzoros működtetésű folyékony kézfertőtlenítőt kell használni mindenkinek (az alkalmazottnak is). A vizsgán részt vevők minden vizsganapra fertőtlenített maszkot kapnak. Természetesen az alkalmazottak is maszkot fognak viselni. Az a munkatársuk, aki kapcsolatba kerül érettségi dolgozattal, gumikesztyűt is vesz fel.

– Fontos megjegyezni, hogy a rendőrség segítségét is kérni fogom – hangsúlyozta az intézmény vezetője. A rendőrök előzetesen átvizsgálják az épületet (szokás szerint bombát keresnek, csak most maszkban és fertőtlenítéssel együtt), továbbá biztosítják a bejáratnál és a járdán a legalább másfél méter távolság betartását. Mivel az iskolában iratkarantént működtetünk, az írásbeli érettségi dolgozatokat a megírást követően 7 napig karanténban őrizzük. Ezután kapják meg a dolgozatjavító kollégák a feladatlapokat. Természetesen a javításhoz is adunk a tanároknak maszkot. Jelen helyzetben az érettségi elnökhöz minden dokumentumot kizárólag elektronikusan fogunk eljuttatni – mondta Franczia László.