Zenével farsangoztak az ovisok

Hétfőn tartották a Corvina Óvoda farsangi mulatságát Kecskeméten. A programon játékos vetélkedők és a Mosolyra Hangolók együttes vidám mesés zeneszámai várták a kicsiket.

A farsangi időszak leges legvégén, hétfőn tartották jelmezes ünnepségüket a kecskeméti Corvina Óvoda apróságai. Idén is nagy változatosságot mutattak az ünnepi jelmezek: a fiúk közül többen a férfias szakmákat jelképező jelmezeket választották: többen rendőrnek és tűzoltónak öltöztek. Ezen kívül népszerű volt a szuperhős jelmez is, de volt viking, kalóz és egy medve is.

A lányok között több hercegkisasszonyt és tündért lehetett találni, és Pocahontas is megjelent.

A Mosolyra Hangolók interaktív zenés-mesés műsora aktivizálta a kicsiket, láthatatlan kerékpáron tekertek, mesebeli kastélyba utaztak el és vonatoztak az óvoda helyiségeiben.