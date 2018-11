Zavarja a sok busz a Jókai utca lakóit

Még két hét, és lejár az a próbaidőszak, amely alatt kísérleti jelleggel lezárták Kecskeméten a Rákóczi út páros oldalát a buszok elől. Emiatt nagyon sok járatot a Jókai utcába tereltek, de az ott lakóknál kezd betelni a pohár a megnövekedett zajterhelés és balesetveszély miatt.

Mint emlékezetes, nyáron fel kellett újítani a Rákóczi út páros, vendéglátóhelyeknek és üzleteknek helyet adó oldalán a besüllyedt, nyomvályús térkő burkolatot, majd mikor elkészült, kiderült: kísérleti jelleggel, egy november 30-ig tartó próbaidőszak során nem fogják ide beengedni a helyi és a helyközi buszjáratokat sem. Az önkormányzat ugyanis szeretné, ha a gépjárműforgalom fokozatosan kiszorulna a korzónak szánt, néhány éve rendbe tett Rákóczi útról, és most tulajdonképpen azt tesztelik, a DAKK által megtervezett új terelőútvonalakon hogyan működik a buszközlekedés a városban.

„Ha ez beválik, akkor a Rákóczi utat valamennyire tehermentesíteni lehetne, ott csak a személygépjárművek közlekednének” – nyilatkozta még augusztusban dr. Homoki Tamás alpolgármester. Amikor alig egy hónappal később, szeptember elején a katonatelepiek kritizálni kezdték a 23-as ideiglenes útvonalát, hozzátette: utasszámlálást is tartanak, és ezek értékelésével, a felmerült javaslatok, panaszok figyelembevételével dönt a város közgyűlése a menetrend végleges módosításáról vagy annak elvetéséről.

A Rákóczi út egyik felének buszközlekedésből való kivonásával a Jókai utca buszos forgalma óriásit nőtt. Hiszen augusztus óta erre jár az 1-es, 2/D, 2/S, 7-es, 7/C, 12-es, 15-ös, 18-as, 19-es, 23-as, 23/A, 32-es, 52-es járat, és jövő hétfőtől, az aluljáró lezárásával, ezekhez újabb buszok csatlakoznak (lásd kiemelt írásunkat a cikk végén).

Az utcában lakó Bátayné dr. Mácsai Anikó nem köntörfalaz: szerinte a gyakorlatban elviselhetetlenné tette mindennapjaikat a buszok Jókai utcára való terelése. A szerkesztőségünket megkereső, az alpolgármesternek is levelet író hölgy úgy véli, a Jókai utcában teljesen ellehetetlenült a kerékpáros forgalom, a buszok miatt rendkívül kockázatos itt biciklizni.

– A szülők nem tudnak leparkolni az utcában, sokszor látni, hogy gyerekkel együtt átkelnek az úton a hatalmas busz- és autóforgalom között lavírozva. A kerékpárosok a balesetveszély miatt a járdákon közlekednek, a gyalogosok a szűk járdákról az úttestre kényszerülnek, ahol az autóbuszok száguldanak – mondta Bátayné dr. Mácsai Anikó. További problémákat is lát: a meglévő és a most épülő lakások elértéktelenednek a megnőtt forgalom és az állandó nagy zaj miatt, az utcára néző ablakokat nem lehet kinyitni, mert a televízió és a beszélgetés is nehezen hallható. Nem olyan kellemes már kiülni az erkélyekre, mint korábban, hiszen a levegő is szennyezettebb, de ez nem is csoda, mert gyakran alakulnak ki hosszú kocsisorok, amelyekben a buszok is csak araszolnak. – És ha ilyenkor történik egy tűzeset, baleset? Ez a mentők, tűzoltók felvonulási útvonala is – mondta Bátayné dr. Mácsai Anikó.

Ő úgy véli, a Jókai utca egyértelműen alkalmatlan ekkora buszforgalom levezetésére. Kijelentette azt is, az utcában lakók nem fogadják el, hogy a Rákóczi úti lezárásból adódó terhek, kellemetlenségek mind őket sújtják, és tiltakoznak az ellen, hogy egy ekkora változtatást kizárólag a Jókai utca terhére kíván az önkormányzat megoldani.

A Rákóczi út közlekedése az aluljáró lezárásáról szóló hétfői lakossági fórumon is előkerült. Volt olyan résztvevő, aki követelte a páros oldal újbóli megnyitását a buszok előtt. Király József, a városrendezési és városüzemeltetési bizottság elnöke azt válaszolta neki, városvédőként mindent meg fog tenni, hogy ezt megakadályozza, mert nem szeretné, ha a buszok keresztülhaladnának az uniós forrásból felújított főutcán. Orbán Csaba, az önkormányzat városüzemeltetési osztályának vezetője jelezte: a novemberi közgyűlésen téma lesz a lezárás és más terelőútvonalak kérdésköre is.

Lesz még rosszabb is

A Jókai utcában (és persze a Bethlen körúton, valamint a környező utcákban élőknek) rossz hír, hogy az aluljáró jövő heti teljes lezárása után (előreláthatólag január közepéig) a 4-es, 4/A, 4/C járatok is az ablakuk előtt-alatt fognak elmenni, akárcsak a 12-es és 18-as járatok helyett induló ideiglenes 182-es jelű buszok.