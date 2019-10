Zarándokok százai vettek részt a kalocsai szobor megáldásán

Dr. Bábel Balázs érsek a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 811 fős zarándoklatának kíséretében áldotta meg a Nagyboldogasszony-főszékesegyház rekonstrukciója során elbontott, majd nemrég újra felállított Szentháromság-oszlopot szombaton. Az eseményen felszólalt a jövőre esedékes 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) képviselője is, kérve a megjelenteket, hogy személyesen képviseljék a keresztény értékeket a Magyarországra több mint nyolcvan év után visszatérő világtalálkozón.

Az áldást megelőző szentmisén az érsek felidézte a KÉSZ megalakulásának első mozzanatait, köszönetet mondott az alapító Csanád Béla professzornak, az egyházmegye egykori papjának, hangsúlyozva, hogy ő maga is az atya tanítványa és kollégája lehetett. Megemlítette még Bisztyó József, szintén akasztói származású papot, aki életét Kanadában töltötte, de idős korára hazajött, és összegyűjtött anyagi javait odaadta, hogy az Adalbertinum háza felépülhessen. Előttük tisztelegve megjegyezte: most mindketten ott nyugszanak szülőfalujukban, Akasztón, legyen áldott az emlékük.

– A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége eljött az ország minden részéből, de még határainkon túlról is. Mintegy nyolcszázan voltak, és különböző programokkal töltötték a napot – foglalta össze Bábel Balázs, arra utalva, hogy a hívek több turnusban megnézték az érseki könyvtárban berendezett eucharisztikus kiállítást, Szent Asztrik földi maradványait és az Astriceum Érseki Múzeum barokk tárlatát. Az érsek hozzátette: a KÉSZ akkora létszámban vonult fel, hogy egyszerre nem is fértek be a Nagyboldogasszony-főszékesegyházba, így Fülöp Ernő atya segítségével két szentmisét celebrált. A Szentháromság-szobor megáldásánál már mindenki egyszerre lehetett jelen, nyugtázta az érsek, aki szerint a zarándokok elégedetten térhettek haza.

– Minden munkánk eredményét láttam most az arcokon, hiszen, és ezt sokszor hangsúlyozom, a rekonstrukció célja az, hogy a szent hely ismét szentté váljon. Ez teljesedett ki a Szentháromság-oszlop megáldásával – fogalmazott a rendezvényen Vörös Márta, a felújítást vezető egyházmegyei főmérnök.

– A mélyen hívő zarándokok a szemüket törölgették, mivel mindenki idehozza a maga bánatát, és itt megkönnyebbülést kap. Ez az igazi jutalom, ez a lényeg, ezért dolgozunk – hangsúlyozta.

A rendezvényen képviseltették magukat a 2020-as NEK szervezői, akik szintén örömmel nézték végig a könyvtári tárlatot, benne az 1938-as budapesti rendezvény idejéből származó tárgyakkal és írásos emlékekkel. Az időszakos kiállítás jelentőségét tovább növeli, hogy a találkozó jövőre visszatér hazánkba.

– Abban a faluban, ahol felnőttem, találkoztam olyan szemtanúkkal, akik 1938-ban ott voltak Budapesten, a világkongresszuson, és egy életre szóló élményt kaptak. Be tudták zsebelni azokat a szép pillanatokat, amelyekre mindig emlékeztek, és mindig is emlékezni fognak azok, akiknek továbbadták – idézte fel a hazánkban legutóbb 81 éve tartott NEK visszhangjait Zsuffa Tünde, a jövő évi esemény sajtófőnöke.

– Muszáj, hogy összetartsunk és muszáj, hogy megmutassuk, mi nemcsak beszélni tudunk, hanem ki tudunk menni a tettek mezejére, és meg tudjuk mutatni azt, hogy az ezeréves Magyarország nem véletlenül áll – hangsúlyozta a részvétel jelentőségét.