Záportározó épül Kiskőrösön

Új tavat alakítanak ki Kiskőrösön, a körforgalom mögötti lápos területen. A tó ötvenezer köbméter vizet képes befogadni

A belvíz kialakulása ellen védi meg az új tó Kiskőrös környékét. A tavat a következő hónapokban alakítják ki, uniós támogatással. A tó a város egy olyan vízjárta területén kap helyet, ahol korábban legfeljebb csak legeltetés zajlott. A több mint 2 hektáros terület mintegy ötvenezer köbméter vizet képes egyszerre befogadni. A tó egy olyan puffer jellegű létesítmény lesz, amely a városban hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvizet képes lesz megtartani, illetve a Soltvadkert felőli csatornán keresztül érkező vizet is képes egy ideig tárolni.

Hétfőn délután tartották a helyszínen a Záportározó kialakítása és csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója Kiskőrösön című projekt megnyitóját. A beruházási költségeket a város a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből pályázta meg, az összköltség 430 millió forint. A munkálatok jövő július 30-án zárulnak, a kivitelező a kecskeméti ÉKISZ Kft.

A megnyitón Domonyi László, Kiskőrös polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a tározó célja a város déli részén összegyűlt csapadékvíz helyben tartása és károkozásmentes levezetése a Sáhor csatornán keresztül. A cél elérése érdekében szükséges a befogadó csatornára egy vízkormányzási műtárgy megépítése, ami a Soltvadkert felől érkező többletvízmennyiségek tározóba történő kormányázására szolgál.

A záportározó kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák szakszerű és hatékony ellátásának céljából egy stabilizációs szervizút kiépítésére lesz szükség, amely szintén a nyertes ajánlattevő feladatát képezi. Továbbá a csapadékvíz-elvezetés hatékonyságának növelése céljából szükséges a Klapka, a Dózsa György, a Hrúz Mária és a Tompa Mihály utcában található, már meglévő, de funkcióját nem teljesítő zárt csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója. Az érintett területeken jelenleg az alábbi csapadékvíz-elvezető rendszerek találhatóak: funkcióját nem teljesítő zárt csapadékcsatorna, nyílt vízelvezető árok átereszekkel, illetve szikkasztó árkok, melyek nincsenek összekötve. A területen földmedrű csapadékcsatorna, valamint zárt csatornaszakaszok vannak kialakítva, a kiépített csapadékvíz-elvezető műtárgyak állapota rossz, a csatorna több helyen a folyásiránnyal ellentétesen lejt. Szükséges a meglévő földmedrű árkok szintjének egységes lejtéssel történő átalakítása, mélyítése, szintbe hozása és burkolása. A terület lejtésviszonyai alkalmasak arra, hogy a tervezett csatornahálózattal összegyűjtött csapadékvizet a befogadóba vezessék.

A polgármester után Font Sándor kért szót. Az országgyűlési képviselő egy több száz éves probléma megoldásaként jellemezte a mostani beruházást. Mint mondta, a települések között gyakran okozott feszültséget a vízkormányzás megoldatlansága. A Soltvadkerten lezúdult csapadék Kiskőrösön át Akasztóra zúdult, ezáltal megnehezítve a helyiek mindennapjait.

Korábban előfordult olyan eset is, hogy az akasztóiak átlopakodtak Soltvadkertre, és eltömítették a vízelvezető átereszeket. A vadkertiek másnap kitisztították azokat és a víz elhagyta a várost. Ez a probléma hamarosan azonban a múlté lesz, mivel ma már Soltvadkert is rendelkezik olyan tóval, mint amilyet Kiskőrösön építenek. A soltvadkerti tavat szintén az ÉKISZ Kft. készítette el, a projekt idén fejeződött be. A kivitelező cég vezetője, Tercsi Miklós lapunknak elmondta, hogy a kiskőrösi tó kialakítása során harmincezer köbméter földet kell eltávolítani. Ennek egy részéből parti töltést készítenek, a másik fele pedig egy depóba megy.