Yorek és Bizsu járt a kecskeméti Szent Imre iskolában

Csütörtökön egy új oldalukról ismerhették meg a terápiás kutyákat a kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskola kisdiákjai. Füge kutyus velük tanul az órákon, most azonban vendégül hívták Yoreket és Bizsut, akik a tornateremben játékos bemutatókat tartottak.

A Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány terápiás kutyái a város több iskolájában is tartanak állatasszisztált, azaz kutyaterápiás tanórákat. A Szent Imrében az 1.c és 2.b osztályában zajlanak ilyen órák. A két tanító, Bense Erzsébet és Berta Tímea a tanórákat Borsos Andrea gazdi és Füge, a kis Yorkshire terrier közreműködésével tartja meg.

Csütörtökön egy különleges programmal lepte meg a gyerekeket Füge, meghívta két barátját, Yoreket és Bizsut, akik látványos bemutatót tartottak. A két terápiás kutyát gazdájuk Kiss-Tóthné Marika és lánya, Virág hozta el. A tornateremben megtartott órán több bemutatót láthattak a gyerekek. Yorek egy gyönyörű husky, aki a kutyás sportokat prezentálta, Bizsu pedig azért jött, hogy megismertesse, milyen feladatai vannak egy segítő kutyának.

A bemutató során a diákok többet megtudhattak a kutyás sportokról, például a szánhúzásról. A középiskolai tanulmányait végző Virág szánhúzó Európa-bajnok mesélt e különleges sportról. Yorek egyébként nemcsak sportkutya, hanem terápiás kutya is. Az országban ő volt az első husky, aki megszerezte ezt a vizsgát. A szakemberek hitetlenkedve fogadták, hogy egy husky is képes erre, de Yoreknek sikerült.

Bizsu fiatal kora ellenére jól tanítható, alkalmas a terápiás munka ellátására. A terápiás kutyák ugyanis a nap 24 órájában a gazdi szolgálatára állnak, nemcsak lelki, érzelmi támogatóként, hanem, fizikai segítségként is. Boltba mennek, villanyt kapcsolnak, ajtót nyitnak, leesett tárgyakat vesznek fel, telefont odahoznak, segítséget kérnek, jelzik, ha baj történik. A csütörtöki bemutatón ezt közvetlenül is láthatták a Szent Imrés diákok. A program részeként a gyerekek közös ügyességi feladatokat is megoldottak. Bátorságpróbának nagy sikere volt, amikor is a kutyusok a jutalomfalatot a gyerekek vagy tanárok arcáról ették le.