A vőfélynek gyorsnak és józannak kell lennie

Közel félezren mulattak a hatodik alkalommal rendezett vőfélytalálkozón a kiskun­halasi sportcsarnokban.

A vőfélyekre vonatkozó előírás szerint gyorsnak és józannak kell lennie a mulatság végéig, tálalómesterként, pohártöltögetőként, mulattatóként kell szolgálnia a lakodalmakban. Az elmúlt hétvégén őket ünnepelték, így a szórakoztató rigmusok mellett nekik is megengedett volt a kapatos hangulat.

Az utóbbi években egyre népszerűbb a lakodalmas ceremóniamesterség a hölgyek körében is, a halasi találkozóra három nőfély is érkezett, de jöttek vőfélyek a szerbiai Vajdaságból is. A lakodalmas esten a talpalávalót a csanyteleki Unicum Band és a pusztaszeri Hegedűs Fivérek Trió szolgáltatta. Az este meglepetés-sztárvendége a hazai mulattatós zenevilág fenegyereke, Szikora István, művésznevén Bunyós Pityu volt és a szintén népszerű Dancsó Szilvi lánya, Vida Jenny, aki a lakodalmas zenekarokkal kiegészülve fergeteges hangulatot teremtett. A bokrétás vőfélyek és nőfélyek egyenként is bemutatkoztak a halasi közönségnek, a szervezők színes szalaggal ajándékozták meg őket, amit a vőfélybotra kötöttek.

Halason január második, február első fele a házasságkötés jegyében szervezett programokkal folytatódik, január 22-én, a magyar kultúra napján a Közösségek Házában ­régi idők esküvőinek képeiből rendhagyó tárlat nyílt, január 28-án pedig a Bibó István Gimnázium sportcsarnokában szerveznek nagyszabású esküvői­ruha-kiállítást.

Az önkormányzat pedig a házasulandó pároknak erre az időszakra kedvezményt biztosít a polgári esküvő ceremónia árából, ezzel csatlakozva a Házasság Hete országos programhoz.