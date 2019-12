Vladár Éva pályafutása alatt százötven egykori tanítványa végzett angolnyelv-tanárként

Közel negyvenéves tanári pályafutása alatt körülbelül százötven egykori diákja végzett angolnyelv-tanárként. Vladár Éva emberi és pedagógusi alázatát, megújulásra törekvését, illetve tanulói iránti tiszteletét is elismerték a Bács-Kiskun Megyei Prima díjjal.

– Mikor fogalmazódott meg önben először, hogy tanítani szeretne? Miért az idegen nyelvet választotta?

– Angolt elsős gimnazistaként kezdtem el tanulni. És rögtön a kezdetekkor eldöntöttem, hogy angol–orosz szakos tanár leszek. Az angol nyelv és az angolszász kultúra tizenéves koromban hihetetlenül vonzó volt számomra. Annyira szerettem volna úgy igazán érteni az akkori nagyokat: Bob Dylant, Mick Jaggert, Janis Joplint és az örök kedvencet, Leonard Cohent. A szüleim egyébként orvosok, bátyám fizikus, így az otthoni légkör mindig is tanulásra ösztönzött. Apai nagymamám – akivel én sajnos sosem találkozhattam –, igazi lelkes pedagógus volt. Egyik rokonom, aki őt személyesen ismerte, azt mondta, sok a hasonlóság bennünk.

– A halasi Bibó István Gimnáziumból ment nyugdíjba, hosszú évekig tanított ott. Dolgozott előtte más intézményben vagy ez volt az egyetlen munkahelye?

– Ahogy szoktam mondani: egyetlen munkahelyem volt egész életemben – egy épület és tulajdonosváltással. 1981-ben kezdtem a pályámat volt középiskolámban angol–orosz szakos tanárként, majd amikor több mint 40 év után a Szilády Áron Gimnázium visszakerült egyházi tulajdonba, 1995-től a jogutód Bibó István Gimnáziumban folytattam a tanítást egészen a 2019. novemberben történt nyugdíjazásomig.

– Emlékszik még az első angoltanórájára? Milyen élményei vannak ezzel kapcsolatban?

– Egyedül mentem be, senki nem szólt bele semmibe, szabad kezet kaptam. Rajtam és még egy pályakezdő kollégámon kívül gyakorlatilag egy angoltanár volt, aki örült, hogy némileg tehermentesítem. Ekkor az angol már valamivel népszerűbb volt, mint hat évvel korábban, amikor én voltam az egyetlen angolból érettségiző az egész évfolyamon. A diákok pedig már akkor is nagyon rendesek voltak velem.

– Volt tanítványa mesélte nekem, hogy tisztán emlékszik 15 évvel ezelőtti gimnáziumi első angolórájára, amit Ön tartott. Robbie Williams Feel című dalszövegét kapták meg lyukas szövegként, amit hallás után kellett kiegészíteniük. Mesélje el kérem a gondolatait, amik eszébe jutottak ezt a történetet hallva!

– Hát igen, a zene, én és az óráim elválaszthatatlanok vagyunk egymástól. A zene és a dalszövegek értelmezése szerves része az angoltanításomnak. Fontosnak tartom, hogy megismertessem a diákokkal az elmúlt évtizedek arra érdemes dalait, ugyanakkor azt is, hogy naprakész legyek a legfrissebb zenéket illetően is. Ez utóbbi is kimondottan hálás feladat számomra. Egy jó dalszöveg sorai néha évekre, akár évtizedekre bevésődnek a diákokba, angolul.

– A gimnáziumi oktatás mellett magántanárként is számtalan gyermeket segített hozzá a közép-, illetve felsőfokú angolnyelv-vizsga megszerzéséhez. Milyen érzés, hogy a stabil idegennyelv-tudás megszerzésével valószínűleg sok mára felnőtt egykori diák életét könnyítette meg?

– A nyelvvizsga mindig fontos mérföldkő volt a diákok számára a nyelvtanulás folyamatában. Ma már azonban jóval magasabb szintre el tudnak jutni, mint korábban. A legkitartóbbak cambridge-i anyanyelvi vizsgát tesznek, ami bármelyik brit egyetemre belépőt jelent a nyelvtudás tekintetében. Nem tudom nem megemlíteni Paul Crowson nevét, aki élet-, munka- és alkotó társam 25 éve. Nélküle soha nem jutottam volna el se én, mint tanár, se egyetlen diákunk erre a szintre. Kimondhatatlanul jó érzés, hogy szerte a nagyvilágban vannak volt tanítványaim, akik az angolt napi szinten használják számtalan munkaterületen, felelősségteljes beosztásokban.

– Idén Ön nyerte a Bács-Kiskun Megyei Prima díj közönségdíját, valamint ön lett a magyar oktatás és köznevelés kategória győztese. Hogyan tekint erre az elismerésre?

– A pedagóguspályán eltöltött 40 évem legrangosabb elismerése, melyért őszinte köszönet volt tanáraimnak, akik rávezettek erre a csodálatos pályára, a diákoknak, akik tehetségükkel, kitartásukkal a pályán tartottak, kollégáimnak, barátaimnak, és családomnak (legfőképp Bianka lányomnak), akik kezelni tudták a néha megszállottságnak tűnő lelkesedésemet a tanítás iránt. Hálával tartozom azoknak is, akik felterjesztettek a díjra, valamint akik rám szavaztak és a javamra döntöttek.

– Mi a legfontosabb, amit megtanult pedagógusi évei alatt a diákokról, magáról a tanításról? Úgy is fogalmazhatnék, mi az ön tanári hitvallása?

– Azt, hogy bár a világ és benne az ember állandó körforgásban van, léteznek örök dolgok: szükség a folytonos ismeretszerzésre, az állandó megújulásra, az ötletek kifogyhatatlanságára, mérhetetlen szeretetre és olyan pedagógusra, aki mindezt felismeri.