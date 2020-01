Vívtak, lőttek, kúsztak, másztak a bátrak Kecskeméten

Lézeres lövészet, falmászás, vívás, íjászat és erőpróba is szerepel a Honvédelmi Sportszövetség által szervezett Bátrak Ligája versenyszámai között.

Az aktuális fordulót hétfőn Kecskeméten, a Lánchíd iskolában tartották tíz – köztük három határontúli magyar – csapat részvételével. A mostani már a harmadik tanév, hogy a Honvédelmi Sportszövetség a nemzetpolitikai államtitkársággal együttműködve megszervezi a Bátrak Ligáját. Az egyes fordulókat más-más helyszíneken tartják, az adott városban és közelében lévő iskolák nyolc fős csapatai vehetnek rajta részt. Minden egységet hetedikes és nyolcadikos tanulókból állíthatnak össze az intézmények, annyi még a kikötés, hogy a csapatokban legalább két lánynak kell lennie.

Több fordulóra meghívják a határontúli magyar iskolák diákjait is, így Kecskeméten, a Lánchíd iskolában nemcsak hírös városi, kiskunfélegyházi és mórahalmi diákok voltak, hanem érkezett egy-egy csoport a drávaközi kis faluból, Laskóról és a vajdasági Bácskossuthfalváról és Zentagunarasról is. A mostani tanévben összesen hét forduló lesz (a kecskeméti a harmadik volt). Minden vetélkedőn az első három csapat kupát, érmeket, okleveleket és sportszer utalványokat kap, utóbbiból nem is keveset: az első fél millió forintot, a második 400 ezret, a harmadik 350 ezret.

A 10-től délután 3-ig tartó verseny nagyon pörgős volt, nem sok üresjáratot hagyott a diákoknak, hiszen összesen tíz feladat várt rájuk. Alighogy végeztek a falmászással, kipróbálhatták, mennyire céloznak jól a lézerpisztollyal és -puskával, egy következő állomáson pedig a vívás szépségeibe kóstolhattak bele: két csapat tagjai léptek pástra egymás ellen, és igyekeztek az ellenfélnek találatot bevinni a műanyag párbajtőrökkel. Ennek a versenyszámnak Simicskó István honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke sem tudott ellenállni, és vett egy vívóleckét dr. Nébald György olimpiai bajnok kardvívótól, a szövetség alelnökétől. De volt még sorverseny, ahol hordágyon kellett a csapattársat cipelni, akadálypálya ugrálással, kúszással és íjászat is, sőt egy versenyautót is vezethettek a Bátrak Ligája versenyzői, igaz, utóbbi feladatot szimulátorban teljesítették.

A Bátrak Ligájával a Honvédelmi Sportszövetség egyik elsődleges célja, hogy a sportolni vágyó gyerekeknek bemutassa a honvédelmi sportok gyakorlásában rejlő lehetőségeket. A versenyszámokat speciálisan a résztvevő korosztály adottságait, érdeklődését figyelembe véve alakították ki, figyelve arra is, hogy izgalmas élményt nyújtsanak.

A megnyitón Simicskó István mellett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Mák Kornél, a megyei közgyűlés alelnöke és Sipos László tanácsnok is köszöntötte a tanulókat.

– Aki itt van, már nyertes, hiszen mindenki edzett, gyakorolt, csapatot épített. Célunk, hogy olyan képességekkel vértezzünk fel titeket, olyan kompetenciákkal rendelkezzetek, melyek segítségével ebben a globalizált, gyorsan változó, érdekes és sajátos világban meg tudjátok állni a helyeteket – mondta beszédében a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, sportszerű versengést kívánva a diákoknak. Simicskó István örömét fejezte ki, hogy a katonai életet kicsit megidéző Bátrak Ligája nagy népszerűségnek örvend. Hozzátette, Kecskeméten is szeretnének majd Honvédelmi Sportközpontot létesíteni, ahol sportlövészetet és küzdősportokat lehetne űzni.

A Bátrak Ligája kecskeméti fordulóját végül a mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola nyerte, második a házigazda Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola lett, harmadik pedig a kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola.