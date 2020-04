Visszavetheti a járvány a vadgazdálkodást is

Április közepén kezdődik az őzbakszezon, ami komoly bevételi forrást jelent a vadásztársaságoknak. Bács-Kiskunban ebben az időszakban több száz külföldi vadász is megfordult korábban, de a koronavírus-járvány miatt most nem jönnek, ami jelentősen visszavetheti a vadgazdálkodás eredményességét.

A megye vadásztársaságainak többsége apróvadas területeken gazdálkodik, ahol az őz, nyúl, fácán, fogoly jelenti a legjelentősebb vadállományt a vaddisznó mellett. Ott vannak a területeken a kevésbé hasznos vadállatok – aranysakál, róka – amik gyérítése megengedett, sőt kívánatos egész évben. A hasznot viszont az előbb felsorolt vadak hozzák, hiszen megyénkben a múlt évben csak őzbakból 3400 darab került terítékre. A vadászatokon mintegy háromszáz külföldi vett részt – ők 1250 őzbakot ejtettek el –, akik helyére most belföldi vadászokat várnak a vadásztársaságok.

Az őzeknél maradva, a nagyobb bakok – a 420 g feletti trófeatömegű, éremesélyesek – elejtése akár 250–300 ezer forint bevételt is hozhatnak példányonként a vadásztársaságoknak. Az Orszá­gos Magyar Vadászkamara (OMVK) összesítése szerint éves szinten mintegy 10 milliárd forintot jelent az ágazatnak a teljes bérvadásztatás. A külföldiek távolmaradása csak az őzbakvadásztatás kapcsán országos szinten mintegy 800 millió forint bevételkieséssel járhat a vadászatra jogosultak által nyújtott szolgáltatások tekintetében.

A vadásztársaságok legtöbbjénél a külföldiek bérvadászatából – őz, szarvas, vaddisznó – származó jövedelem adja az éves bevétel jelentős részét, a kiesés semmivel sem lesz teljes mértékben pótolható, így komoly likviditási problémák lehetnek – fogalmazott elemzésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Mint azt hozzátették: az elmaradó vendégvadászok miatt csökken a számukra turisztikai szolgáltatást nyújtó falusi vendégházak bevétele is. Az MTI által közreadott kamarai állásfoglalás szerint: átmenetileg minden olyan hatósági, felügyeleti intézkedést, amely tovább ronthatja a vadászatra jogosultak működési biztonságát – például a vadvédelmi bírságot, vadkárt, illetéket –, minimálisra kell visszaszorítani.

– Nincsenek most könnyű helyzetben a megye vadásztársaságai sem, de reménykedünk, hogy őszre normalizálódnak a viszonyok – mondta el Miklós Károly, az OMVK Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezet titkára. Mint megtudtuk: a járványveszély miatti korlátozások a hivatásos vadászok munkavégzését nem érintik: a vadkárelhárítás és állományszabályozás érdekében egyéni vadászatra továbbra is van lehetőség.

Őzbakra még július közepétől augusztus közepéig is lehet néhány hétig vadászni, az őzsuta-vadásztatás októberben indul, ami szintén jelenthet bevételeket. A megcsappant állományú mezei nyulaknál pedig majd kiderül, hogy a fő felvevőnek számító olasz és francia piac mennyire tart igényt a magyar vadnyulakra.

Miklós Károly úgy vélekedett, hogy az egyszerűsítések sokat segíthetnének a vadhús hazai értékesítésében is. Az afrikai sertéspestis elleni védekezés jegyében hozott intézkedések amúgy is nehezítették az eladást, miközben a cél a vaddisznóállomány csökkentése.

A hazánkban értékesített, mintegy évi 10 ezer tonna vadhús jelentős része exportra kerül, és sok esetben már külföldön történik a feldolgozás, de most ez a tevékenység csökkentett kapacitással működik vagy leállt – számolt be nemrégiben Bajdik Péter, az OMVK főtitkára. A vadászati kamara éppen emiatt javasolta, hogy a vadhús és a belőle készülő termékek általános forgalmi adóját csökkentsék 5 százalékra.

A kamara azt is szeretné elérni, hogy az idei évben ne kelljen a vadkáralapot feltölteni. Mint jelezték: mindez nem azt jelentené, hogy a vadászatra jogosult a neki felróható esetekben nem állna helyt a kárért, de elkerülhető lenne, hogy akár feleslegesen is pénzt különítsenek el a mostani, amúgy is nehéz helyzetben. A járványra való tekintettel az OMVK az Agrárminisztériumnak küldött beadványában kérte a hivatásos vadászok foglalkoztatáshoz kötődő járulékainak (munkaadói és munkavállalói) elengedését 2020. december 31-ig, ahogy az már a turisztikai ágazatban is megtörtént. Továbbá kérték a vadgazdálkodás és az abban dolgozók védelmében a hivatásos vadászok elbocsátási tilalmának elrendelését, illetve hivatásos vadásztól csak akkor lehessen megválni, ha a folytatólagos foglalkoztatáshoz már megvan az utódja.