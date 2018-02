Visszatartó erejük van a köztéri kameráknak

Üzembe helyezték az új köztérfigyelő kamerákat a városban, így már 178 felvevő pásztázza a tereket és utcákat. Farkas Dániel alpolgármester szerint az elmúlt rövid időszak üzemelési tapasztalatai is azt mutatják, hogy van visszatartó erejük a kameráknak.

A városban az elmúlt két évben nőtt meg jelentősen a közterekre kihelyezett kamerák száma. Első körben a 2015-ös migránsválság kicsúcsosodása után, a Belügyminisztériumtól kapott 40 millió forintos keretből vásárolt kamerákat az önkormányzat. A térfigyelő készülékeket elsősorban a migrációval érintett területekre, így a Szegedi útra, a Mártírok és Szász Károly utcára, a buszpályaudvar környékén és a főtéren szerelték fel.

A rendőrségi statisztikák és a városi rendészet tapasztalatai is egyértelműen azt mutatják, hogy minél több a kamera, annál nagyobb a visszatartó erő. Az elkövetett bűncselekmények, közlekedési balesetek és különböző szabálysértések eredményes felderítése nőtt. Számos ügyben egyértelműen a köztéri kamerák által rögzített felvételeknek köszönhetően sikerült beazonosítani az elkövetőket, vagy bizonyítani az elkövetett törvénysértés tényét.

Farkas Dániel alpolgármester tájékoztatása szerint a kamerák helyét a rendőrséggel együttműködve jelölték ki. A városi rendészet központjában három nagy méretű monitoron, osztott képernyőn követik figyelemmel a közterület-­felügyelők a történéseket, így a város egymástól távol eső részeit is egyszerre tudják figyelemmel kísérni. Több helyen is 360 fokban körbeforgatható kamerák vannak felszerelve és közel 300 méteres távolságból is tökéletes képeket készítenek még éjszakai üzemmódban is.