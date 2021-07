Visszaköltözik régi helyére a félegyházi zeneiskola

Ősztől régi-új helyén mű­ködik a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola. A városközponti épületet, az egykori pártházat mintegy 600 millió forintos beruházás során újítják fel, hogy a zeneiskola harminc munkatársa, illetve háromszázötven növendéke méltó körülmények között kezdhesse meg az idei tanévet.

A Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 2010-ig működött az egykori pártházban. Az akkori iskola-­összevonásokat azonban a zeneiskola sem kerülhette el, így elköltöztették a város központjából a Batthyány Lajos Általános Iskolába az intézményt. Ide csatolták még a Petőfi Sándor Általános Iskolát és a Darvas Iskolát is.

A zeneiskola a Batthyány iskola bővítése során megépült új szintre került, amit azonban az évek során kinőttek. Sőt idővel az is kiderült, hogy szakmailag sem volt jó döntés a művészeti iskolát egy másikkal összevonni, még ha az egy zenei általános iskola is. Mivel a felmerült problémák a zenei képzésre is rányomták a bélyegüket, a zeneiskola vezetősége folyamatosan kereste a lehetőségét annak, hogy önállóan működhessenek.

Elképzelésük szerencsésen párosult egy sikeres pályázattal, így mintegy 600 millió forintos beruházás keretében felújítják a város központjában található egykori pártházat, ahová ismét visszaköltözhet az alapfokú zenei és művészeti képzés – tudtuk meg Kis-Fekete Vilmos igazgatótól. Elmondta, a szakemberek már az utolsó simításokat végzik az épületen, ahol szeptembertől méltó körülmények között folyhat a félegyházi és környékbeli diákok művészeti oktatása.

Minden tanszaknak lesz saját terme, sőt, lesznek gyakorló­termek is. Erre azért is van nagy szükség, mert hangszer és hely hiányában nem minden diák tud otthon gyakorolni – tette hozzá az igazgató. A zeneiskolában egy tökéletes akusztikával rendelkező nagy koncerttermet is kialakítottak, de van egy kisebb előadóterem és képzőművészműhely is. Raktározási lehetőség is lesz bőségesen, ugyanakkor új hangszereket és bútorokat is vásároltak.

Újdonság még, hogy a koncerttermet bekamerázzák úgy, hogy a közönség egy kivetítőn akár az aulából is követheti az előadásokat. Korábban ugyanis probléma volt, hogy a zeneiskola növendékei és a közönség nem fértek be az előadóterembe és lemaradtak a koncertről vagy éppen az évzáró eseményeiről – idézte fel Kis-Fekete Vilmos, aki azt is elmondta, hogy a zeneiskola régi helyére való visszaköltöztetését az is indokolta, hogy ez az épület sokkal könnyebben megközelíthető, a buszpályaudvarhoz is közelebb van, így a bejárós gyerekeknek könnyebb lesz a közlekedés.

Kis-Fekete Vilmos arról is beszámolt, hogy szeptembertől elindítják saját iskolabusz­járatukat, ami hetente négyszer – hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken –, naponta két alkalommal körbejárja a helyi általános iskolákat és összeszedi a zeneiskolába járó diákokat. Arra is lehetőséget biztosítanak a zeneiskolásoknak, hogy a gyakorlati és az elméleti óra közötti időben a könyvtárban felügyelet mellett tanuljanak vagy megírják a leckéjüket, így amikor késő délután hazaérnek, már nem kell a tanulással foglalkozniuk.

A zeneiskola igazgatójától azt is megtudtuk, hogy a pályázati támogatásból a Batthyány iskola megüresedett szintje is megújul.