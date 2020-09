Visszakaptuk a korábbi, madárinfluenzától mentes besorolást

Az Állategészség­ügyi Világszervezet (OIE) előírásai alapján Magyarország visszanyerte madárinfluenzától mentes besorolását szep­tember 8-án, a teljes országra vonatkozó kedvező státusz elismerését követően sorra nyílhatnak újra a harmadik országbeli piacok a magyar­országi élőbaromfi- és baromfitermék-szállítmányok előtt – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A márciusi járványkitörésben érintett megyékben szep­tember 14-től megszűnik a szállításokat megelőző kötelező szűrővizsgálat, azonban az újabb járványkitörés elkerülése érdekében a telepek újratelepítése továbbra is csak szigorú kontroll mellett történhet – írta a hivatal.

Az utolsó madárinfluenza miatti területi korlátozást még július 10-én oldotta fel az állategészségügyi hatóság. A belföldi és az Európai Unió­ba történő kiszállítások ettől kezdve zavartalanul folyhattak. Magyarország teljes területének kedvező besorolásáról Bognár Lajos országos főállatorvos hivatalos levélben tájékoztatta valamennyi partnerország illetékes hatóságát a korábban hozott importkorlátozások feloldása érdekében.

A közleményben kiemelik: jelenleg is érvényes a járványvédelmi minimumfeltételeket tartalmazó országos főállatorvosi határozat. A baromfikat továbbra is zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt zárt helyen kell tárolni. Az előírás célja, hogy csökkenjen a vadmadaraktól való fertőződés lehetősége. A madárinfluenza-járvány során érintett gazdaságok újratelepítésére a Barom­fi Termék Tanáccsal (BTT) együttműködve új eljárásrend is készült.