Visszakapja régi fényét az apostagi zsinagóga

Javában zajlanak az egykori zsinagóga felújítási munkái, amelyet már harminckét éve faluházként használnak a helyiek. Több éve kereste már Apostag vezetése a pályázati forrást arra, hogy az egyre inkább szükségessé vált felújítási munkákat elvégezzék. A törekvést siker koronázta, és a község egyik megbecsült épülete rövidesen ismét régi fényében lesz látható.

Zakar Zoltán, a település polgármester tájékoztatta hírportálunkat az apostagi faluház felújításainak részleteiről.

– Négy évvel ezelőtt adtuk be a pályázatunkat a Vidékfejlesztési Programba, közösségi terek felújítása címen. Eredetileg a művelődési házzal együtt terveztük a zsinagóga felújítását, de végül csak az utóbbi nyert és erre a célra kaptunk 32,5 millió forintot, amelyhez hozzátettünk 3,5 milliós önrészt is. Ezt még kiegészítettük négymillió forinttal, amelyből a falak szigetelését oldottuk meg – sorolta a költségeket a polgármester.

A műemlék épületet a nyolcvanas évek végén teljesen romos állapotból építették újjá, és ekkor kezdték el az eredeti funkció helyett közösségi házként használni. Azóta több kisebb karbantartási munka történt csupán, már nagyon ráfért az épületre a most zajló átfogó felújítás. A beruházást a tető kijavításával kezdték, lecserélték a lécezést és új cserepeket raktak fel, valamint új ereszcsatorna szolgálja majd a csapadékvíz elvezetését. A vastag falakat leszigetelték a talajvíz ellen, ahol szükséges, a külső homlokzatot újravakolják és az egészet újraszínezik. Az épület körül térkőből keskeny járda készül, és a most meglévő megkopott, megsérült térkő burkolatot is lecserélik.

Jelentős problémát okozott az elmúlt időszakban az épület fűtése. Az eredeti felújításkor elektromos padlófűtést terveztek az épületbe, de ennek olyan magas volt a költsége, hogy télen már évek óta nem tudták kifűteni, így használni sem a faluházat. Ennek megoldására a mostani felújításkor egy tíz kilowattos napelemet telepítenek az épület szomszédságába, amely a fűtés táplálásában fog segíteni. A belső térben embermagasságban leverték a vakolatot a falakról, így remélhetőleg már a múlté az új lélegző­burkolattal bevont belső falak eddig hámló vakolata is.

– Szeretnénk visszaadni a számunkra fontos épületnek azt a közösségi funkciót, amelyet a nyolcvanas évek végén megterveztek elődeink – fűzte hozzá Apostag polgármestere. A hely nagyon alkalmas különféle kulturális programok megrendezésére. A terem kiváló akusztikája és a helyszínen levő Bekton zongora hangversenyek, koncertek megrendezését teszi lehetővé. Ugyanakkor, ahogy eddig is, előadásoknak, ünnepi alkalmaknak, kiállításoknak is otthont szeretnének majd adni és nemcsak szezonálisan, hanem a téli időszakban is.

– A régi téli imateremben Apostag szülöttének, Nagy Lajos írónak az emlékszobáját rendeztük be, amely ezután is látogatható lesz. Az épület mellett elhelyezkedő park kiválóan alkalmas közösségi rendezvényekre, az épületben megrendezett események ezeket is tudják majd támogatni. És nem utolsósorban az idegenforgalomba való bekapcsolódás is egy a lehetőségek közül. Településünk más látnivalóival és az itt áthaladó Magyar Zarándokúttal összekapcsolódva a jövőben szeretnénk ajánlani programokat az érdeklődőknek – sorolta fel a terveket Zakar Zoltán polgármester.