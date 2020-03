Visszakacsintott a tél Bács-Kiskunban

Fehérbe borultak a kivirágzott fák, a tavaszi meleg után szokatlan az újra téliesre fordult időjárás. Kiskunhalason is havazik a megye többi településéhez hasonlóan, hó lepi a városháza előtti Látható láthatatlan domborművet is, valamint a fenyőfák ágait.

A kiskunhalasi Tinódi utcán, békésen lakmározó gólyapár kereste a finom falatokat az út menti lápos, füves részen. Nem zavarta őket a fotós sorozatra állított fényképezőgépének kattogása sem. A szemközti úton pedig egy apuka, szánkózó is kislányával csodálták a tavaszi télben, a sűrű hóesésben háborítatlanul sétálgató hosszú csőrű madarakat.

A tél ugyan, csak néhány napra tért vissza, de a didergő hideg elől most még azok is behúzódtak a házaikba, akik tegnap még rövid ujjú pólóban sétálgattak a meleg tavaszi napsütésben. A legtöbben a meleg szobák ablakán keresztül élvezik a késői telet, ami most kifejezetten jól jön a koronavírus járvány idején.