Vissza szeretnének térni a munka világába

Szücs Péter Lajosnál két éve diagnosztizálták a Guillain–Barré-szindrómát. A férfi a rehabilitációs kezeléseken ismerkedett meg párjával, Sebesi Évivel, akivel együtt tanultak meg újra járni, ám a továbblépéshez speciális tornaeszközökre volt szükségük.

A nyaktól lefelé teljesen lebénult férfi Szegedre került, ahonnan nyolc hónap után tért haza először, azóta azzal küzd, hogy visszanyerje egészségét. Állapota lassan javulni kezdett, melyben nagyban közrejátszott, hogy a bajban nem maradt egyedül. Barátai, a Solti Bikák kötélhúzó csapatának tagjai, amiben tudtak, segítettek és még egy mosogatógéppel is megajándékozták, vasutas barátoktól pedig egy liftes ágyat kapott.

– Havi jövedelmünkből nem futotta tornaszerek beszerzésére, így tavaly arra az elhatározásra jutottam, hogy megválok féltve őrzött borgyűjteményemtől. A befolyt pénzből a gyógyulásunkhoz szükséges eszközöket vásároltunk. Évinek például sikerült beszerezni egy ortézist, amiben szépen javul a járása, már dobogóra is fel tud lépni az érintett lábbal is. Kezében kezdenek megindulni a mozgások, váll, könyök, csukló, ujjak is kicsi segítséggel már mozdulnak. Az én állapotom is sokat javult. Az elmúlt egy évben megtanultam térdtámasz nélkül körülbelül 65 centiméterről járókeret segítségével fölállni. A lábam fel tudom emelni egy dobogóra. Kezeim funkcionálisan működnek, csak még gyengék. A nemrégiben megvásárolt aktív kerekes­székből már csúszólap nélkül át tudok ülni az ágyra, székre, autóba – számolt be az elmúlt két év történéseiről Szücs Péter Lajos.

A párnak sokat kell még küzdeni azért, hogy visszakerüljenek a munka világába, de már most is szívesen vállalnának otthonról végezhető feladatokat.

A további fejlődéshez már nem elegendőek a rendelkezésükre álló eszközök, így Szücs Péter Lajos újabb öt üveg bort szeretne értékesíteni, melyek árát tornaszerekre fordítanák.