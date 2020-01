Viseletvásárlásra fordítják az esten összegyűlt bevételt

Hatodik alkalommal rendezte meg a Kalapozós Táncház elnevezésű estjét a csólyospálosi Kalapos Néptáncegyüttes. A műsorban felléptek szegedi és majsai táncosok is.

A helybéli fiatalok alkotta táncosok ezúttal viseletvásárlására fordítják a jótékonysági rendezvényen összegyűlt felajánlásokat. A szeptembertől tartó munka gyümölcsét láthatja most a közönség – fogalmazott köszöntőjében Dudás Bence, aki fiatal kora ellenére már öt éve oktatja a tánclépéseket és készít koreográfiákat a csólyospálosi Kalapos Néptáncegyüttesnek.

– Jómagam 2005-ben kezdtem ismerkedni a néptánccal a csólyospálosi általános iskolában. Baráti és leginkább szülői támogatásnak köszönhetően választottam ezt a „szakkört”, mert a szívem igazán inkább a futball felé húzott. Ami igazán nagy változást hozott az életemben, az a kiskunmajsai Mayossa Hagyományőrző Egyesület próbatermében végzett munka volt. Tíz éve kaptam több barátommal karöltve meghívást Nokta Gábortól, a majsai táncosok vezetőjétől egy koreográfia erejéig, de nem csak egy lett belőle. Ettől kezdődően két csoport tagjaként táncolhattam, így a fejlődési lehetőségeim is gyarapodtak – mesélte a 21 éves táncos.

– A tanítást 2015-ben kezdtem el Kiss Zoltán felkérésére. Ekkor indultunk egy közös úton a mai Kalapos Táncegyüttessel – szólt a kezdetekről Dudás Bence, aki a mai napig együtt dolgozik Kiss Zoltánnál, de ő már csak a „mini manókkal” foglalkozik, mert időközben fodrászmesterré lett.

– A néptáncban fontosnak tartom a tanulást és a folyamatos szakmai fejlődést, így elvégeztem a székesfehérvári Alba Regia Táncegyesület néptánc csoportvezetői tanfolyamát. Szakmai fejlődésként ezt a kétéves időszakot tartom legintenzívebbnek, a gyakorlati tudás mellett az elméleti ismeretek bővülése miatt is – sorolta Dudás Bence, aki jelenleg tanítóképzőbe jár Szarvasra.

– Tavaly kezdtem el tanítani a Kis-Cicere és a Cicere Táncegyüttest, akik a mostani esten is bemutatták tudásukat. Fejlődünk, dolgozunk, összekovácsolódunk, csapattá válunk, nevetünk, sírunk, örülünk, fájdalmat okozunk, küzdünk és szeretünk. Nem csak móka és kacagás természetesen ez a szakma sem, ahogy semmi más, de a közösség ereje minden nehézséget képes legyőzni. A tánc, mint életforma lett része az életemnek. Úgy vélem: egyszer fogta meg a kezem, de soha többé nem engedte el és most már én sem akarom elengedni az övét. Örülök, hogy táncolhatok, örülök, hogy szüleim, barátaim, tanáraim támogatták, és örülök, hogy most én is egy ilyen példával magam mögött, mutathatom a felnövekvő generációnak az utat – mondta el az ifjú táncoktató.