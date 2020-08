Virágokat ültettek egy használaton kívüli csónakba Tiszaalpáron

Új ötlettel állt elő a település. Ezúttal nem közterületet, parkot, hanem közösségi akció keretében, egy használaton kívüli csónakot ültettek be különböző virágokkal.

„Tegyük szebbé együtt településünket! Helyezzük el, és ültessük tele virágokkal Tiszaalpár virágos csónakját” – szólt a felhívás. Az ötlet jónak bizonyult, az önkormányzat használaton kívüli lemezből készült csónakját helyrehozták, lefestették, és az újfalui sportpálya melletti területre tették le. A csónakot megtöltötték a virágültetéshez legmegfelelőbb földdel, majd gondos kezek, különböző színű és fajtájú virágokat helyeztek bele. Természetesen meg is locsolták, és a föld tetejére faháncsot szórtak, hogy ne száradjon ki annyira. A munkában részt vevők ígéretet tettek, hogy a későbbiek folyamán is öntözni fogják.

Ivicz Netta, az önkormányzat pályázatokért felelős munkatársa elmondta, hogy pályázati pénz keretéből sikerült a virágültetési akciót megvalósítani. Az elkövetkezendő időben Alpáron is terveznek egy csónakot közterületen elhelyezni, amit szintén virággal fognak majd beültetni. A csónak egy fajta települési jelkép is, mert a község közvetlen közelében van a Holt-Tisza és a Tisza folyó is csak néhány kilométerre.