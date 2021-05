Virágba borultak a halasi közterek

A csipke és a rengeteg fa mellett a virágok városa is Kiskunhalas. Több ezer tő színes virág díszíti a város köztereit, amiket a Halasi Városgazda Zrt. dolgozói ültettek el az elmúlt hónapokban és hetekben.

Ezt ne hagyja ki! Itt a magyarérettségi megoldókulcsa!

Több csokorra való fotón igyekeztünk megörökíteni a város virágba borult, ámulatba ejtő látványos tereit, amit a helyieken kívül az ide érkezők is szívesen megcsodálnak.

A város önkormányzata mindig is kiemelt hangsúlyt helyezett a közterületek rendben tartására, és ennek része a virágok ültetése is. Ha mindez nem lenne elég, a japán cseresznyefák is virágba borultak a város több pontján.

A Halasi Csipke Múzeum udvarát is egy hatalmas japán cseresznyefa díszíti, de a városháza körüli parkokban is tálalni belőle, valamint a felsővárosi római katolikus Jézus szíve templom előtti parkban is virágzik a japán cseresznyefa.