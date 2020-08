Világhírű filmekben láthatók lovai és kocsijai

Európa egyik legnagyobb gyűjteményével büszkélkedhet ifjabb Juhász László lovasszakértő, akinek több mint száznyolcvan lovas kocsi, hintó, szekér, lovas fogat és egyéb lovas jármű gyarapítja kocsigyűjteményét.

A járművei között számos nagyon értékes, muzeális darab is megtalálható, melyeket nem múzeumban, hanem bugaci tanyáján tárol. Sőt, nem is kiállításra szánta őket, hanem filmforgatásokhoz. A gyűjteményben több olyan kocsi is van, melyeket például az újraforgatott Ben Hur című amerikai filmben vagy a Robin Hoodban, vagy éppen a Kincsemben is láthatott a közönség. László egyik büszkesége a hófehér esküvői kocsi, de gyűjteményének ékessége még két halottaskocsi is. Ugyanakkor színjében megtalálható a római kordétól a paraszt szekéren át a landauer hintóig szinte minden.

Ifjabb Juhász László neve ma már nagyon jól cseng a filmes világban, hiszen számos nagyszabású produkcióban vett részt lovasszakértőként és kaszkadőrként. A forgatásokhoz nemcsak szaktudását, hanem lovait és most már kocsijait is biztosítja. Ifjabb Juhász László a Mennyei királyság című filmben dolgozott elsőként, ahol a film főszereplőjének, Orlando Bloomnak volt a dublőre, de helyettesítette már Johnny Deppet is. A ranglétrát megjárva lovászként kezdte filmes pályafutását, ma már saját csapatával világhírű rendezőkkel dolgozik együtt. A Juhász Team a már említett filmeken túl részt vett Az Exodus: Istenek és királyok című történelmi kalandfilm, a Farkasember, a Sherlock Holmes, a Karib-tenger kalózai, a Kilencedik légió, a Boszorkányvadászok, valamint a Herkules forgatásán is.

És ha nem lóháton, akkor kocsiban ülve, autóskaszkadőrként dolgozik. Így láthattuk a Viszkisről szóló filmben is. Jelenleg egy svájci produkcióban, illetve a The Witcher, amerikai fantasy-dráma forgatásában vesznek részt.

Bár ifjabb Juhász László ezer szállal kötődik Bugachoz, most mégis azt tervezi, hogy a fővároshoz közeli településre helyezi át székhelyét. A forgatásokra onnan ugyanis könnyebben tudják elszállítani a lovakat és kocsikat, mint Bugacról, de amikor csak teheti, hazalátogat majd.