Videóiból egy ország ismerheti meg a legújabb eszközöket

A kecskeméti Barabás László az ország második legsikeresebb technológiai eszközökkel foglalkozó Youtube-csatornáját építette fel és üzemelteti. Ma már ebből él, és teljes munkaidőben teszteli azokat a kütyüket, melyekkel mindennap találkozhatunk. Vele beszélgettünk erről a különleges hivatásról, és arról, hogy milyen kihívás egy országszerte ismert márkát kecskemétiként felépíteni.

– Hogyan kezdett Youtube-videókat készíteni?

– Középiskola alatt formálódott meg bennem először a gondolat, hogy valaha ezzel foglalkozzam. Már akkor is nagyon szerettem a kütyüket, megvettem az első almás zenehallgatómat, ami az egyik legjobb és megfizethető tech-termék volt akkoriban. Ekkor, 2013 környékén gondoltam arra, hogy megosszam az ezzel kapcsolatos gondolataimat, hiszen sokan nem ismerték ezeket a termékeket, és gondoltam, érdekelheti őket más véleménye a témában. Kezdetben blogoltam, és úgy vettem észre, hogy elég jó volt a látogatottság. Videókkal 2016-ban kezdtem foglalkozni, de akkor még nagyon amatőr szinten. Az első ilyen videóm ma is megtalálható a csatornámon, azért is tartottam meg, mert ebből látható, hogy honnan hová jutottam. Még főiskola alatt szerencsére elég időm maradt arra, hogy fejlesszem a csatornát.

– Milyen utat járt be azóta?

– A GAMF-on végeztem, és miután lediplomáztam, döntenem kellett, hogy elhelyezkedjem, vagy a csatornámmal foglalkozzam teljes időben, mert akkor mindent bele kell adnom. Úgy döntöttem, hogy teljes mellszélességgel mögé állok, és ez a látogatottságán is látszott, meredek felívelést mutatott. Merész döntés volt, de úgy voltam vele, hogy a mérnök-informatikus végzettségemmel elhelyezkedhetek, ha nem jön be a próbálkozás, és segített az is, hogy akkor még a szüleimnél laktam, mert az elején egyáltalán nem volt kifizetődő.

– Ma már ebből él?

– Igen. Az elején minimális bevétel jött a videókhoz kapcsolódó hirdetésekből. Mintegy fél év után jött az első kifizetés, ami húszezer forint volt. Az volt az első mérföldkő. Utána elkezdtem partnereket keresni, különböző GSM-boltokat, akik adnának telefont tesztelésre. Jöttek az első megkeresések és érkezett egy komoly támogató, aki látta a befektetett munkát és hitt bennem. Ő finanszírozta első külföldi szakmai utamat, a legnagyobb mobilos eseményre, a Mobile World Congressre, Barcelonába, 2015-ben. Ötvenezer feliratkozó után jöttek már az egyéb megkeresések, több kínai cégtől, webshoptól. Ők küldtek telefonokat, egyéb eszközöket, melyeket a teszt után nem kellett visszaküldenem, azokat eladogattam, így volt bevétel, de folyamatosan nőtt a csatorna és nőttek a bevételek is. Ha pusztán a feliratkozók és a megtekintők számát nézem és eltekintek az alkalmankénti fizetett promócióktól és egyéb partnerektől, ebből most már akkor is meg lehet élni, egy jó kis átlagbért ki lehet hozni. De mondanom sem kell, hogy nem a pénz miatt csinálom, hanem mert szeretem.

– Hogy ment egy partnerkeresés?

– Volt egy listám és e-mailen felkerestem az ott szereplő leendő partnereket. Többekkel azután, személyes megbeszélést követően, kölcsönös szimpátia esetén elkezdtünk dolgozni. Rajta voltam sajtólistán is, sokat hívtak eseményekre, ahol megismertem a gyártók képviselőit és a PR-ügynökségeket és onnan velük is kialakult a jó kapcsolat. Ma már nagyrészt inkább engem keresnek meg.

– Hány megkeresés érkezik?

– Ez nagyon változó, év elején és szeptemberben jön ki sok újdonság, akkor sok. Van olyan nap, amikor három is jön, van olyan hét, hogy egy sem. Havi öt-tíz átlagban. Az alapján mondok igent, hogy mennyire érdekel a téma és illik-e a csatornára. Persze volt, amit mai fejjel nem vállalnék el. Az egyik ilyen egy villanyborotva tesztelése, a másik egy közösségi vásárlási platform hirdetése volt.

– Hogy néz ki egy napja?

– Tételezzük fel, hogy egy héttel ezelőtt megkaptam az eszközt és azóta használtam. A tesztidőszak után reggel odaülök a gép elé és még délelőtt megírom a videó szövegét. Ezt mindig megcsinálom a felvétel előtt, ezzel igyekszem kizárni a tévedés lehetőségét, hiszen több mint 160 ezer feliratkozónak van súlya. A szöveget a kameralencse előtti súgógépről olvasom le. Miután megírtam és felmondtam a szöveget, elkészítem az éppen elhangzó információkhoz illő vágóképeket. Egy videó elkészítése nagyjából egy egész napot igényel és két- háromnaponta töltök fel új témát. Amikor sok újdonságot felvonultató – általában külföldi – kiállításon, konferencián vagyok, akkor napi kettőt készítek.

– Sok utazással jár a munkája, az interjú időpontját is ehhez igazítottuk. Hogyan jut el egy-egy eseményre, saját zsebből finanszírozza, vagy vannak támogatók?

– Sok utazással jár, különösen bizonyos időszakokban, amikor bemutatják az újdonságokat. Például januárban hazajöttem a CES-ről, Amerikából, otthon voltam egy napot, aztán mentem Párizsba egy másik bemutatóra. Egy évben úgy húsz szakmai utam van a világ különböző pontjain tartott bemutatókra és ehhez jönnek a márkabemutatók. Sokszor támogatják az utat, cserébe valamilyen megjelenést biztosítok és vannak gyártók, akik meghívnak új termékeik bemutatójára. Az ilyen direkt utaztatásnál mindent ők állnak, közös vacsorákra megyünk, így a többi újságíróval is ismerkedem. A nagyobb kiállítások esetén igyekszem szponzort szerezni és mint támogatót, megjelenítem a videó elején. Mondjuk kilencven százalékban a szponzorok állják a költségeket.

– Jelenleg 164 ezer feliratkozója van a csatornájának. Ez sok vagy kevés?

– A tech-szegmensben ez elég sok. A csak tech-hel foglalkozó csatornák közül az enyém rendelkezik a második legtöbb követővel az országban.

– Mi az, ami odavezetett, hogy ön és nem más van a jelenlegi második helyen?

– Több dolog kellett hozzá. Sok kitartás, rengeteg munka, utánajárás és a folyamatos tanulás. Például a videóvágás terén, hogy miként készíthetek egyre jobb és jobb videókat. Mindig igyekeztem minőségi tartalmakat csinálni, aminek fő célja az ismeretterjesztés. Fontos, hogy megkönnyítsem a nézők döntését egy-egy telefontípus vagy technológiai eszköz vásárlása terén.

– A 160 ezer feletti követő jelentős szám, óhatatlanul nagy a kitettsége. Szokott kapni kemény szavakat?

– Előfordul és ilyenkor igyekszem megérteni, hogy mi alapján kommentelték ezt vagy azt. Ha igaz és jogos a kritika, megkérem a hozzászólót, hogy fejtse ki és ez alkalmat kínál a fejlődésre. Nagyon sok hozzászóló van, rengeteg különféle véleménnyel, aminek kezelése sok energiát igényel. Az elején tartottam a negatív hozzászólásoktól, de aztán azt gondoltam, hogy ez vagyok én és vállalom magam, de ez belső munkát igényelt.

– Honnan tájékozódik?

– Naponta három órányi Youtube-videót biztosan megnézek az újdonságoktól függően és vannak állandó, bejáratott külföldi csatornáim.

– Nagy befektetést igényel a műfaj?

– A felszerelésbe nagyobb összeget fektettem, a hirdetésekre nem nagyon költöttem, csak Facebookon hirdettem.

– Nehezebb Kecskemétről felépíteni egy országosan ismert márkanevet, mint Budapestről?

– Abból a szempontból nehezebb, hogy elsősorban e-mailen és telefonon tudom tartani a kapcsolatot a partnerekkel, míg ha Budapesten élnék, egyszerűbb lenne elmenni az irodájukba, és személyesen megbeszélni a dolgokat. Valószínűleg nekik is jobban tetszene ez a megoldás. Korábban gondolkodtunk a felköltözésen, de letettünk róla. Sokkal nyugalmasabb itt, mint a nagyvárosban.

– Hogyan értékeli sikereit a családja?

– Nem volt negatív kritika részükről, sosem mondták azt, hogy fiam, menj el dolgozni egy rendes munkahelyre és ne bohóckodj az interneten. Látták, hogy van eredménye. Mindig volt egyfajta önállóság bennem, 16 évesen már igyekeztem megkeresni a saját kenyeremet, például telefonokat is javítottam. Ezt is az internetről tanultam, csakúgy mint az angol nyelvet.

– Mit tanácsol a leendő videósoknak?

– Elsősorban a minőségre figyeljenek oda és ne vegyék félvállról. Sokan akarnak videósok lenni, mert úgy hiszik, hogy áradnak az ingyen cuccok. Ehhez rengeteg munka szükséges és komolyan kell gondolni ahhoz, hogy bejöjjön. Javaslom, hogy mindig legyen talonban egy másodlagos szakma vagy tudás, ha esetleg mégsem jönne be, vagy kidurranna ez a Youtube-influenszer lufi. Hiszen idővel előfordulhat, hogy a cégek már nem találják olyan vonzónak a marketing e csatornáját.

– Merre tovább?

– Folyamatosan szelektálok, mert sok a megkeresés. Igyekszem még inkább különböző témakörök köré építeni a csatornát. Mindig lesznek okostelefontesztek, beszámolók az aktualitásokról és folytatom az ismeretterjesztő sorozatokat. A szórakoztató elektronikával szeretnék még bővülni. A feliratkozók számában van még célom: ha év végéig 200 ezerre nő, akkor elégedett leszek. Jó lenne az 500 ezer, vagy egymillió feliratkozó, de Magyarországon csak két csatorna lépte át ez utóbbi határt. Talán majd pár év múlva.

– Szabadidejében elhagyja a kütyüket?

– Van, amikor besokallok tőlük, persze a telefon mindig ott van a zsebemben. Ha elmegyünk nyaralni, akkor igyekszem elhagyni a kütyüket és naponta csak egyszer ránézni a levelezésemre. Néha besokallok az elektronikától, ilyenkor néhány napra szívesen függetleníteném magamat tőlük, és teljesen analóg módon töltődnék. De egy pár nap kihagyás után már a következő videón gondolkodom.

Csaknem ezerötszáz terméket tesztelt

Barabás László csatornáján 1100 videó van, ennek megközelítőleg 80 százaléka termék, de volt idő, amikor még nem videózott, hanem csak írt a honlapra és akkor is tesztelt, így hozzávetőleg 1000-1500 kütyü fordult már meg a kezei között.