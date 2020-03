Vetőmagokkal segítik a rászoruló családokat Fülöpjakabon és Kunszálláson

Tavaly alakult meg a kunszállási és fülöpjakabi Kalkuttai Szent Teréz Karitász Csoport dr. Juhos Imre plébános kezdeményezésére. A héttagú lelkes csapat megalakulása óta igyekszik mindenben támogatni a két település rászorulóit. Így tették ezt a napokban is. Csatlakozva ugyanis a Katolikus Karitász országos központjának kezdeményezéséhez, tavaszi vetőmagokat ajándékoztak mintegy húsz rászoruló család részére – tudtuk meg a plébánostól.

Imre atya elmondta, a Katolikus Karitász az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával évek óta meghirdeti az Öngondoskodó háztartások – Zöldellő kertek elnevezésű segélyprogramot, amelynek keretében vetőmagot biztosít olyan családoknak, akik rendelkeznek kis konyhakerttel és vállalják, hogy tavasztól művelik a földjüket. A program célja, hogy a családok – főként munkanélküli szülők esetében – a kapott vetőmaggal, kertjeik művelésével megtermeljék maguk számára a szükséges zöldségeket.

A vetőmagcsomagokban ezúttal összesen 23-féle zöldségmag található. Így van benne többek között: sárgarépa, zöldborsó, bab, dughagyma, uborka, spárgatök, kukorica, karalábé, spenót, saláta, sütőtök, cékla, cukkini, karalábé és retek. Sőt, még egy csomag virágmagot is kaptak ajándékba a családok – részletezte Imre atya, aki azt is hozzátette, a program során szakmai segítséget is biztosítanak a családoknak, hogy kertjeikben a lehető legnagyobb termést takaríthassák majd be. A plébános arról is beszámolt, hogy a tavaszi vetőmagakcióval párhuzamosan immunerősítő Béres Cseppet ajándékoztak a két település idősei, illetve betegei számára.