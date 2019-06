Vetélkedtek és kiabáltak a tanév utolsó napján

Idén már általános iskolások is jelentkezhettek a tanévzáró fesztivál főtéri vetélkedőjére. Tizennégy csapat nevezett, végül a katonások nyertek. Este következnek a koncertek.

Három éve volt az első tanévzáró fesztivál Kecskeméten, melyet azzal a céllal szerveztek meg, hogy az utolsó tanítási napon a diákok emlékezetesen búcsúztassák a mögöttük hagyott tanévet, és vágjanak neki a vakációnak. Második nekifutásra a koncertek mellé már játékos vetélkedővel is készültek a szervezők. Erre idén már általános iskolás csapatok is nevezhettek, három suli élt is a lehetőséggel, így a tizenegy középiskolával együtt rekordszámú csapat indult a versenyen. A résztvevők jókedvét a félórás csúszás sem vette el.

– Már hónapokkal ezelőtt kerestek, kérdeztek az önkéntesek, mikor lesz a fesztivál és a verseny, mikor jöhetnek segíteni. Úgy gondolom, a tanévzáró fesztivál az elmúlt években ismertté vált a diákok körében. Az benne a legjobb, hogy nem az iskolában várjuk, mikor lesz már végre a napnak és mehetünk haza, hanem jó hangulatban együtt töltjük a napot – mondta el Krasnyánszki Anna, a kecskeméti gyermek és ifjúsági önkormányzat elnöke, aki a kezdetektől szervezi az eseményt. Mint tőle megtudtuk, a diákok és az ifjúsággal foglalkozó szakemberek közösen találták ki a lehetőleg minél nehezebb, de szórakoztató feladatokat. A csapatokat közel húsz diákönkéntes segítette-kalauzolta az állomásoknál, ők írták fel a pontokat is.

Miután Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő, a helyi ifjúsági tanács alelnöke köszöntötte a résztvevőket, a szokásos ordítozással-sikítozással kezdődött a vetélkedő. A kiabálás volt az első versenyszám, mérőeszközzel állapították meg, melyik csapat a leghangosabb, egyben a diákok is kiadhatták magukból a tanév végén összegyűlt feszültségeket. Volt olyan versenyszám, ahol az erő számított – ki mekkora erővel tud lesújtani a pöröllyel, ki löki messzebbre a sínen szaladó acélbikát – máshol az ügyesség volt fontos, például gördeszkára feküdve műanyag golyókat kellett összegyűjteni. A tanár csapattagért extra pont járt, külön díjazták, ha a csapat egységes szerelésben, zászlóval vetette magát a játékba.

A győztes nagy fölénnyel a Katona József Gimnázium csapata lett, második a Kandó Kálmán iskola, harmadik a Szent-Györgyi Albert iskola. A győztes katonások egy 15 napos táborozást nyertek Lakitelekre, és az egyik autósiskola felajánlása révén 150 ezer forintos kupont is kaptak. A fesztivál este ingyenes koncertekkel és bulival folytatódik a Vasútkertben. 20 órától Supernem, 22-től Pixa, 23-tól Willcox, 0 óra 30-tól Jackwell, 2 órától KatapultDJ + Aleksander.