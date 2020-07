Veszteséges volt a temetők üzemeltetése Halason

Tíz százalékkal csökkent a temetések száma 2019-ben a kiskunhalasi új és régi református temetőkben – derült ki a Kiskunhalasi Református Egyházközség tavalyi évi beszámolójából.

Százhat temetés történt összesen a két temetőben, ami tíz százalékos csökkentést jelentett, ezért is járt az előző esztendőben közel négyszázezer forintos veszteséggel a temetőüzemeltetés.

A tájékoztatóban Ván László temetőgondnok hangsúlyozta, hogy a kegyeleti és közegészségügyi feladatok ellátása mellett kiemelt figyelmet fordítottak a zöldfelületek gondozására. A ravatalozó környékén folytatták a fásítást, tizenhárom juhar- és kőriscsemetét ültettek el a tavalyi évben. A beszámolóból kiderül még, hogy a temetőben keletkezett hulladék összegyűjtése és elszállíttatása gondot jelentett, mert a szolgáltató késve teljesítette konténerürítési kötelezettségét.

A református temetők idei évi munkatervére is kitér a tájékoztató, amiben szerepel egyebek mellett a drótkerítések felújításának befejezése, illetve az új református temetőben megkezdett fásítás és parkosítás folytatása.

Az Alsóvárosi Római Katolikus Egyházközség is elkészítette tavalyi évi beszámolóját. A katolikus temetőben közel kétszázhetven temetést tartottak 2019-ben. A katolikus egyházközség is beszámolt többek között a kései szemétszállítás problémájáról, illetve tájékoztattak, hogy a temetőben folyamatosan történik a cserjék és bozótok irtása.

Hozdik Zsolt kanonok-plébános beszámolójában kitért arra is, hogy tavaly elkezdték az elhanyagolt sírok tulajdonosainak felkutatását, értesítését, hogy gondoskodjanak a sír rendbetételéről. Az idei évi munkaterveik kapcsán pedig egyebek mellett megemlítette, hogy tervezik a ravatalozó belső és külső felújítását, valamint egy új ravatalozó építését is.

