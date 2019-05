Verőfényes napsütésben rendezték meg a II. Kecskeméti Vigasságot (videó)

Másodszorra tartották meg a Kecskeméti Vigasságot a megyeszékhelyen szombaton a Gokart pálya melletti zsibin. Kicsiknek és nagyoknak is bőven akadt program a rendezvényen.

Nem unatkoztak azok az érdeklődők, akik szombaton kilátogattak a II. Kecskeméti Vigasságra a Gokart pálya melletti piacra. A talpalávaló zenét a Hegedűs Zenekar szolgáltatta, amíg a látogatók megnézték a subák és cifraszűrők élő bemutatóját, vagy éppen sétakocsikáztak az alföldi pados lovaskocsikkal. A lovasbemutató mellett a Kecskeméti Íjász Egyesület is megtartotta bemutatóját, illetve oktatását is. A legnagyobb érdeklődés talán a Baranta bemutatót övezte, de volt még népi gyógyászat jurta sátorban; kemencés kenyér és buktasütés; köves malommal búzaőrlés; Slow Food főzőbemutató; kézműves vásár; és rengeteg gyermekprogram is.