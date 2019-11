Véradások Bács-Kiskun megyében november 18-24. között

Állandó véradási lehetőség:

Kecskeméti Területi Vérellátó, Kecskemét, Koháry körút 4.

Telefon: +36 76 485 040

Véradási időpont:

Hétfő: 8.00-18.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-14.00

Csütörtök: 8.00-18.00

Péntek: 8.00-13.00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB-kártyáját.

Tudta?

A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is. A véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint méréssel – a levett véreket is megvizsgáljuk. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C, és szifilisz. Amennyiben a vizsgálat pozitív eredményt ad, úgy minden esetben felvesszük a kapcsolatot a véradóval és segítséget nyújtunk a további teendőkben.