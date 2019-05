Véradások Bács-Kiskun megyében 2019. május 27 – június 2. között

Állandó véradási lehetőség:

Kecskeméti Területi Vérellátó, Kecskemét, Koháry körút 4.

Telefon: +36 76 485 040

Véradási időpont:

Hétfő: 8.00-18.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-14.00

Csütörtök: 8.00-18.00

Péntek: 8.00-13.00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB-kártyáját.

Tudta?

Elsődleges célunk, hogy minden beteg a saját ABO és RhD vércsoportjának megfelelő vérkészítményt kapjon. Így a legegyszerűbb biztosítani, hogy mindegyik vércsoportból egyforma eséllyel jussanak vérkészítményhez a betegek.

Amennyiben erre szakmai, vagy vérgazdálkodási okból nincs lehetőség, akkor Landsteiner (vércsoportok felfedezője) szabály szerint járunk el.

Vörösvérsejt és trombocita készítmények esetében: O-ás mindegyik vércsoportnak adhat, de csak O-ás vércsoporttól kaphat. A vércsoport A-s és AB-s vércsoportnak adhat, O-ás és A-s vércsoporttól kaphat. B vércsoport B-s és AB-s vércsoportnak adhat, O-ás és B-s vércsoporttól kaphat. AB-s csak AB-s vércsoportnak adhat, de mindegyik vércsoporttól kaphat.

Plazma esetében a szabály másként működik: O-ás csak O-ás vércsoportnak adhat, és mindegyik vércsoporttól kaphat. A-s O-as és A-s vércsoportnak adhat, A-s és AB-s vércsoporttól kaphat. B-s O-s és B-s vércsoportnak adhat, B-s és AB-s vércsoporttól kaphat, AB-s mindegyik vércsoportnak adhat, de csak AB-s vércsoporttól kaphat.

Az RhD pozitív beteg kaphat RhD negatív vörösvérsejt és trombocita készítményt is, minden megkötés nélkül, míg RhD negatív beteg RhD pozitív készítményt csak szigorú elbírálás és/vagy életmentő sürgősség esetén. Plazma transzfúzió esetén az RhD tulajdonságnak nincs jelentősége.