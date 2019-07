Véradások Bács-Kiskun megyében 2019. július 15 – 21. között

Állandó véradási lehetőség:

Kecskeméti Területi Vérellátó, Kecskemét, Koháry körút 4.

Telefon: +36 76 485 040

Véradási időpont:

Hétfő: 8.00-18.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-14.00

Csütörtök: 8.00-18.00

Péntek: 8.00-13.00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB-kártyáját.

Tudta?

A véradásra jelentkező alkalmasságának elbírálása során elsődlegesen szakemberünk feladata az egészségi állapot és kockázati tényezők (vért adóra és kapóra is figyelemmel) meghatározása. Ilyenkor kerülnek elbírálásra a szedett gyógyszerek is. Önmagában csak pár gyógyszer szedése esetén alapértelmezett a kizárás véradásból. Ilyenek például a magzatkárosító (a vérkészítményt akár várandós nő is kaphatja), illetve a véralvadást gátló gyógyszerek. Egy gyógyszerekkel karbantartott magas vérnyomás betegség például nem kizáró ok. A gyógyszerek speciális csoportja (aszpirin tartalmúak) szedése esetén, a vérlemezkék funkciójára gyakorolt hatásuk miatt, a vért levesszük, de vérlemezke készítményt nem állítunk elő. Ettől még az aszpirint szedőket várjuk véradásra, hiszen a vérükből előállított vörösvérsejt és plazma készítmények teljes értékűek!