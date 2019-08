Véradások Bács-Kiskun megyében 2019. augusztus 12 – 18. között

Állandó véradási lehetőség:

Kecskeméti Területi Vérellátó, Kecskemét, Koháry körút 4.

Telefon: +36 76 485 040

Véradási időpont:

Hétfő: 8.00-18.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-14.00

Csütörtök: 8.00-18.00

Péntek: 8.00-13.00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB-kártyáját.

Tudta?

„Neked egy óra, három embernek az élet” elnevezésű kampányt indított idén nyáron a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat július 1.- szeptember 1. között. A nyári hónapokban is felhívják a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára, hiszen ilyenkor is szükség van a megfelelő mennyiségű vér biztosítására a rászoruló betegek számára. Azok, akik vért adnak, egy személyes köszönőkártyát kapnak, amelyen egy egyedi kód is található. A kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon tölthetik fel a véradók. A feltöltők között értékes nyereményeket sorsolnak ki.