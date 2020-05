Végzősök százainak készítettek szájmaszkot Kalocsán

Nem csak a saját végzősei számára varrt mosható szájmaszkokat a BSZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, ahol ebben a hónapban az érettségik mellett a szakmai vizsgák is zajlanak.

Ez nem könnyítette meg az intézmény dolgát, hiszen az utóbbiak egy része külső helyszíneken zajlik, és ott is be kell tartatniuk a biztonsági előírásokat. Ezenfelül ugyanakkor nem adták fel korábbi törekvéseiket: műhelyeik adottságaival élve textil szájmaszkok tömegét készítették el, hogy más – nem csupán a szakképzési centrumhoz tartozó – iskoláknak is biztosan jusson elég védő­eszköz.

– Az érettségi mellett a szakmai vizsgák is mennek. Utóbbiakat a múlt héten kezdtük, gyakorlattal, de írásbeliket is tudunk tartani. Idén a Dózsában 17 különböző szakmából tartjuk a vizsgákat, ezek egészen június 2-ig tartanak. Több vizsgahelyszín is a Dózsa tanműhelyében van, de nagyon sok található duális szakképzésben részt vevő szakmai partnernél – mondta Fekete Antal.

A tagintézmény-vezető hozzátette: ellátogatott a külső helyszínekre és azt tapasztalta, hogy az iskolához hasonlóan maximálisan betartják a biztonsági előírásokat, a szájmaszk viselését, vagy éppen az operatív törzs által előírt másfél méteres távolságot. Örömmel nyugtázta, hogy a diákok nagyon fegyelmezetten viselkednek a rendkívüli körülmények között.

Fekete Antal hangsúlyozta: a tanárokra és a szakoktatókra is vonatkozó előírások szigorúbbak, hiszen nekik folyamatosan viselniük kell a szájmaszkot az épületen belül, sőt, a gumikesztyű használata szintén kötelező. Ezeket a védőeszközöket, valamint a szükséges mennyiségű tisztítószert az iskola fenntartója biztosította számukra. – Mindezzel teljes mértékben el voltak látva – mondta, megjegyezve, hogy az általuk varrt mosható-fertőtleníthető szájmaszkból jutott a Bajai Szakképzési Centrum összes végzős diákjának, valamint azoknak az oktatóknak, akik az intézményekben vizsgatevékenységet felügyelnek. Mindemellett felajánlottak kellő mennyiséget a Kalocsai Szent István Gimnáziumban és a Bajai III. Béla Gimnáziumban érettségizőknek is, árulta el.