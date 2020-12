Végre láthatják szeretteiket a kecskeméti idősotthon lakói

Egy konténert állítottak fel a kecskeméti Margaréta Otthon udvarán, ahol szerdától – a megfelelő óvintézkedések mellett, plexivel elválasztva, de mégis – a lakók végre találkozhatnak hozzátartozóikkal. Karácsony előtt ez nagy lelki erőt adhat az időseknek, akik hónapok óta nélkülözni voltak kénytelenek szeretteik közelségét.

A koronavírus-járvány miatt szeptember elejétől ismét látogatási tilalom lépett életbe a bentlakásos szociális intézményeknél. Jancsikné Tóth Andrea, a 220 férőhelyes kecskeméti Margaréta Otthon vezetője elmondta: természetesen készültek az újbóli kényszerű karanténra, a járvány első hullámában szereztek elég sok tapasztalatot és rutint, bár hangsúlyozta: mindent képtelenség előre megtervezni, és ez

a helyzet óriási kihívást jelent a lakóknak, hozzátartozóiknak és az otthon munkatársainak egyaránt.

Ugyanakkor kijelentette azt is: minden nehézség ellenére igyekeznek pozitívan gondolkodni és pozitívan hozzáállni a problémás szituációkhoz is.

Az otthonban mindenhol tájékoztató táblákat, feliratokat helyeztek ki, hogy figyelmeztessék a lakókat a távolságtartás szabályaira, a maszkhasználatra. Sajnos azt is be kellett vezetni, hogy az A és a B jelű épület gondozottjai ne találkozzanak se bent, se kint az udvaron. Ennek az intézkedésnek meg is mutatkozott a jelentősége, hiszen a B épületben – ahogy arról beszámoltunk – nemrég felütötte a fejét a járvány, több mint harmincan megbetegedtek, és sajnos négy halálos áldozatot is követelt a vírus. Most még néhányan kórházban vannak, de az otthonban nincs beteg.

A közösségi programokat és a családtagok, rokonok látogatását ugyan nem pótolhatja semmi, de a Margarétában igyekeztek a lehetőségekhez képest színessé tenni a hétköznapokat és biztosítani a kapcsolattartást a hozzátartozókkal.

Működik a Nagyinet szoba internetes elérhetőséggel és a fenntartó tucatnyi telefont biztosított azoknak a lakóknak, aki nem rendelkeztek mobillal.

Az időseknek megmutatták az üzenetküldő alkalmazások használatát is, és hogy a szobájában senki ne unatkozzon, a stúdióból mindennap műsort sugároznak a hangszórókon keresztül, mint a sulirádiókban szokás. Születésnapi és névnapi köszöntések, biztató üzenetek lakótársaknak, Szív küldi dalkívánságok, hasznos információk, lelkipásztori áhítat is hallható nap mint nap, a gondozottak nagy örömére. A csomagküldés rendszere is kialakult, és jól működik: a hozzátartozó csak telefonon szól, hogy hozza a pakkot, az otthon munkatársa átveszi a gazdasági kapunál, három napig egy elkülönített helyiségbe kerül, utána adják át a címzettnek.

– Bátran mondhatom, hogy időseink roppant fegyelmezetten és ügyesen viselik a helyzetet, noha sok szokás számukra is új és idegen.

Persze követik a híreket, és komolyan veszik a veszélyt, betartják az óvintézkedéseket, nagyon figyelnek például távolságtartásra. Embert próbáló ez az időszak, nagyon igyekszünk, de nyilván sajnos nem a mi intézményünk fogja tudni megállítani a világjárványt. Voltak olyan időszakok, mikor elbizonytalanodtunk, de rengeteg biztatást kaptunk Pataki Marianntól (az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága vezetője – a szerző), az önkormányzattól, a polgármestertől, alpolgármestertől, és ez a támogatás erőt adott, nagyban hozzájárult, hogy átlendültünk a nehézségeken. A hozzátartozók is végig mellettünk álltak, felsorolni is nehéz lenne, mennyi eszközadományt, védőitalt, és mi mindent kaptunk tőlük, amiért nagyon hálásak vagyunk – mondta Jancsikné Tóth Andrea.

Az elmúlt hetekben már folyamatosan zajlottak az előkészületek annak a konténernek a fogadására, mely szerdától látogatópontként működik, és ahol ugyan szabályozott keretek között, de a lakók végre nemcsak képernyőn, hanem élőben is láthatják gyermekeiket, rokonaikat, ismerőseiket. A konténert kedden a Margaréta utca felől, az udvaron állították fel. Egyik oldalán a lakó, másikon a már megszokott nyilatkozatokat aláíró, kezét lefertőtlenítő látogató (egyszerre legfeljebb két látogató) mehet be a bútorlappal és plexiüveggel elválasztott terű, légmentesen zárható helyiségbe, melyben természetesen mikrofon és hangszóró is van, hogy a családtagok hallják is egymást.

Most negyedórás találkozóra van lehetőség, mivel karácsonyig szinte mindenki szeretné igénybe venni a lehetőséget,

az ünnepek után viszont félórára emelkedik az időkeret. A konténer belsejét minden látogató után szellőztetik, a kilincseket fertőtlenítik, így is csökkentve az esetleges fertőzésveszélyt. Jancsikné Tóth Andrea kérdésünkre elmondta: a nehezen mozgó lakókat kerekesszékben tolják ki a konténerig. Az ápolási részlegen lévő, ágyhoz kötött beteg lakókhoz eddig is bemehettek a hozzátartozók, természetesen teljes védőöltözetben és egyesével.

Az otthon vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a lakók óriási izgalommal, felfokozott állapotban várták már a konténer érkezését, nagyon készülnek a szeretteikkel való találkozásra. Komoly szervezést igényelt a hozzátartozók tájékoztatása az új szolgáltatásról telefonon, interneten keresztül, és ezután a pontos menetrend kialakítása, hiszen rengeteg lakóról és rokonról van szó. De sikerült mindent előkészíteni, így szerda délután már érkezhettek is az első látogatók.

Mindent megtesznek értük az otthon dolgozói

– A körülményekhez képest nagyon jól érzem magam, a kedves gondozók és a vezetők a világon mindent megtesznek értünk, hogy át tudjuk vészelni ezt a helyzetet! – jelentette ki az egyik lakó, Lacziné Ecsedi Mária, akivel telefonon tudtunk beszélni.

Mint mondta, a maszkhasználat eleinte nehezen ment, de mára teljesen megszokták, és figyelmeztetik egymást, ha valaki elfelejtené felvenni. Mária könyvtárosként az otthon több dolgozójával találkozik, most talán az átlagosnál többen kölcsönöznek könyvet. Ő szokott például festeni, vagy kézműveskedni is. Tavasszal maszkokat varrt, mostanában pedig hulladékanyagból készít ajándékokat. Gyakran süt-főz a konyhában, vagy csak egyszerűen kiül a folyosóra a szobája elé, és így beszélget a szomszédokkal, biztonságos távolságból. Kedveli a „nagyirádiót” is, amelyen keresztül a két épület gondozottjai tudnak küldeni egymásnak jókívánságokat, és az otthon munkatársai egyetlen szülinapost sem felejtenek el felköszönteni.

– Csodálatos nap ez a mai, hogy megérkezett a konténer, nagyon boldog vagyok, hogy pénteken végre találkozhatok a fiammal és a lányommal! – köszönt el Mária, aki szerint mindenkinek sokat jelent majd karácsony előtt, hogy újra láthatja családját.