Végéhez közeledik a kertvárosi általános iskola felújítása

Szeptember elsején volt harminc éve, hogy megnyitotta kapuit a kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola. A jubileumi évben az iskola épülete teljes energetikai felújításon esik át, valamint hamarosan megépül egy új épületszárny is, ahol új ebédlő és előadótermek lesznek.

A nyári vakáció hatalmas építkezéssel telt az iskolában, a régi épület összes külső nyílászáróját lecserélték a tanévkezdésre, a korábbi fakeretes ablakok és ajtók helyére korszerű, műanyag nyílászárókat szereltek be. A munkálatok azonban még nem fejeződtek be, hiszen az iskola teljes fűtésrendszerét felújítják, a régi gázkazánok helyére korszerű, környezetkímélőbb, kondenzációs kazánokat építenek be, valamint az összes radiátort is lecserélik újakra.

Közben a tervezett ütem szerint épül az iskola új, kétszintes épületszárnya, ahol többek között egy természettudományos tanterem kap helyet a hozzávaló szertárral. Szintén ide tervezik az iskolában működő néptánc- és képzőművészeti oktatáshoz szükséges új közösségi teret, és öltözőket, illetve mosdókat is építenek. A szaktantermekben új bútorok lesznek interaktív digitális táblákkal, valamint tanulói tabletekkel. Nyílt wifihálózatot is kiépítenek az egész iskola területén. Az új épület földszintjén egy új melegítőkonyhát és ebédlőt alakítanak ki.

A felújítás során az iskola könyvtárának berendezése is megújul, valamint a jelenlegi konyhát tankonyhává alakítják át. Megújul az iskola udvara is, a jelenleg nyitott kerékpártárolót zárttá alakítják át. Az energetikai felújítás és az új épületszárny építésének befejezése jövő év március végére várható és 489 millió forintba kerül, amihez az intézményfenntartó, a Kiskőrösi Tankerületi Központ pályázaton nyert forrást – mondta el Laskovicsné Terzics Edit, az iskola igazgatója.

Az iskolaudvar Nagy Szeder István és Gárdonyi utca sarkán is lázas építkezés folyik. Itt egy háromcsoportos óvoda épül, mintegy félmilliárd forintból. A tervek szerint 2020 szeptemberétől nyithatja majd meg kapuit a Kertvárosi Óvoda, amely hatvan kisgyermeket tud majd fogadni.

Az iskola udvarán félmilliárd forintból új óvoda épül, egy év múlva lesz készen.