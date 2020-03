Védőmaszkokat varrnak a félegyházi asszonyok

A jelenlegi járványügyi helyzetet látva egészségügyi védőmaszkok varrásába kezdett Fábián Katalin Félegyházán. Tervét a közösségi oldalán is közzétette, így többen is csatlakoztak hozzá.

Volt aki anyaggal, volt aki munkájával szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél több embernek legyen védőmaszkja. Elsősorban időseknek, rászorulóknak készítik a mosható, sterilizálható szájmaszkokat, de több százat varrnak a félegyházi kórháznak is – sorolta hírportálunknak Katalin, akit nagy örömmel tölti el, hogy ebben a nehéz helyzetben nagyon sok támogatást kap. Azt is elmondta, a maszkokat, munkahelyén, a Félegyházi Térségi Sportiskola telephelyén, a Honvéd Sporttelepen varrja, ott munkaidőben bárki megtalálja, aki segíteni szeretne.

Fábián Katalintól azt is megtudtuk, hogy bár nem varrónő, de rendszeresen szokott varrni, hiszen feladatai közé tartozik a sportolók mezeinek javítása is, így nem ismeretlen terület számára a varrás. Ezt a tudást, most a maszkok készítésénél kamatoztatja.