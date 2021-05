Vastag Tamás közreműködésével tartott állatvédelmi előadást az Argos

Hosszú idő után először, hétfő délelőtt személyesen tartott állatvédelmi előadást és bemutatót az Argos Kutyaiskola csapata a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola diákseregének. Az eseményre Vastag Tamás, az egyesület egyik védnöke is ellátogatott 4 hónapos kiskutyájával.

Ezt ne hagyja ki! Rendbe hozza a fővárost a kormány – három nagyberuházást is átvállal az önkormányzattól

Közel kétszáz gyerek fogadta hétfő délelőtt Lajosmizsén Szabó Attilát, az Argos Állatvédelmi Egyesület elnökét és Vastag Tamással kiegészült csapatát, akik hosszú idő után most először látogathattak el személyesen egy iskolába. A járványhelyzet ideje alatt többnyire prezentációkkal és a diákoknak elküldött kérdőívekkel igyekeztek fenntartani a gyerekek állatvédelem felé irányuló érdeklődését. Ebben az osztályfőnökök voltak a segítségükre, és mint Szabó Attila megerősítette, az elküldött kérdőívek igencsak jó statisztikával érkeztek vissza az egyesülethez.

Kutyák és védnökök is segítik a munkát

– Nagyon örülünk, hogy újra jelen lehetünk személyesen is. Mint korábban, most is az a célunk, hogy a gyerekek szemlélete formálódjon, hiszen az ő kezükben van a jövő. A jelenlegi állattartási kultúra nem megfelelő, ezen szeretnénk változtatni – részletezte Attila, majd hozzátette: tapasztalatai alapján a gyerekek örülnek nekik és a kutyáknak, még ha néhányukat maga az előadás nem is foglalkoztatja túlzottan. Nem véletlenül járnak a bemutatókra állatokkal, hiszen úgy gondolják, a kicsiket sokkal jobban leköti az előadás utáni simogatás és ismerkedés, így talán jobban tudatosul bennük a dolog lényegi része: az állatvédelem.

Attila úgy gondolja, ha a jelenlévő gyerekek körülbelül fele odafigyel az állatokra az előadást követően, már nem dolgoztak hiába.

– Általában a nulláról kezdjük el az információátadást. Elindulunk az örökbefogadással, majd a törvényeken, a kötelező eszközökön és a fajtaismereten át eljutunk a szándékos vagy gondatlanságból elkövetett állatkínzásokig. Utóbbi azért fontos, mert sokan nem is tudják, hogy egy percnyi oda nem figyeléssel akár egy egész életet tönkretehetnek – tette hozzá Attila, majd elmondta: bízik benne, hogy az őket támogató védnökök részvételével talán még jobban tudatosítani tudják az emberekben az állatvédelem fontosságát.

Vastag Tamás kiáll az állatvédelem mellett

E célból érkezett az eseményre Vastag Tamás, Fonogram-díjas magyar énekes, színész is, aki bár több mint fél évvel ezelőtt csatlakozott Attiláékhoz, az elmúlt időkben – a járványhelyzet miatt – túl sok lehetősége nem volt arra, hogy személyes jelenlétével támogassa az egyesületet.

– Elengedhetetlennek tartom, hogy az állatvédelem fontossága eljusson az emberekhez, első sorban a gyermekekhez. Általuk változik a jövő, így tudjuk biztosítani azt, hogy a következő generációkban is fontos szerephez jusson az állatvédelem. Ha szemtől szemben találkoznak ezzel a gyerekek, nem csak hallják, vagy egy videófelvételt látnak róla, az teljesen más. Erre sajnos az elmúlt fél évben nem volt lehetőség, de igyekeztem a médiában való szerepemmel segíteni és támogatni ezt a perspektívát – fejtette ki az énekes.

Fontos, hogy állást foglaljunk és szót emeljünk

Tamás szerint fontos, hogy állást foglaljunk a társadalmunkat meghatározó, akár megosztó témákkal kapcsolatban is, hiszen mint utalt rá, a régi idők kulturális életének legmeghatározóbb képviselői is gyakran szót emeltek az őket foglalkoztató, fontosnak vélt kérdésekben. Szerinte enélkül az emberek vagy egyáltalán nem alakítanak ki véleményt, vagy nem is tudnak az adott problémáról.

– Nem kell kikényszerítetten állást foglalnunk mindenben, pláne nem a társadalom szerint elvárt normák szerint, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy megtehetjük, így én közszereplőként szeretek élni ezzel a lehetőséggel. Nagy adu a kezünkben, hogy ennyi ember előtt meg tudunk fogalmazni valamit, ami számunkra fontos és meghatározó – részletezte Tamás, majd hozzátette: szerinte azon keresztül könnyen megismerhető egy ember, hogy miként bánik az állatokkal.

A felnőttek szemléletmódját már nehéz megváltoztatni

Bár úgy gondolja, már gyermekkorunktól kezdve, ösztönösen látnunk kellene, hogy nem jó dolog, ha valaki bánt egy nála elesettebb lényt – így például egy kutyát vagy macskát –, Attilához hasonlóan mégis fontosnak tartja, hogy már ilyen fiatal korban beszéljünk a gyerekekkel az állatvédelemről.

– A felnőttek szemléletmódját már nehéz, vagy lehetetlen megváltoztatni. A gyerekek sokkal könnyebben fogadnak be új ideológiákat, gondolatokat, ezért meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy efelé formáljuk a gondolkodásukat

– tette hozzá Tamás, aki számára nem csak az állatvédelem, de az irodalom is egyfajta szívügy, ugyanakkor számtalan más, általa fontosnak vélt kérdéskör mellett igyekszik állást foglalni a közösségi médiában.

– Mindig a gondolkodást szoktam preferálni, azt, hogy ne ragadjunk be egy nézetbe, hanem hallgassuk meg a másik oldal álláspontját is. Fontos, hogy ne fanatizálódjunk, ne menjünk el a végletekig, hanem alaposan mérlegelve alkossunk véleményt a társadalmunkat érintő kérdésekben – zárta gondolatait az énekes.