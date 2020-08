Városi elismeréseket adtak át Kecelen

Szombaton rendeztek szüreti napot Kecelen. A rendezvény egyik programpontjaként a városi kitüntetéseket adták át a művelődési házban. Ez az esemény hagyományosan a város születésnapját, április 22-ét színesíti, de a járvány miatt kellett áttenni a város legjobbjainak a díjazását a szombati időpontra.

Haszilló Ferenc polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a város fejlődik. Újraavatták az Ősök Parkját, a városháza és két óvoda is megújult, megemlítette, hogy a szőlészek-borászok emlékoszlopát is felavatják. Épül a Kecelt Imreheggyel összekötő kerékpárút, illetve saját erőből befejeződött az orvosi rendelő tetőcseréje is. Hangsúlyozta: a sok munka mellett a szüreti nap arra jó alkalmat nyújt, hogy leálljanak az emberek és együtt ünnepeljenek.

A polgármester átadta a város kitüntetéseit. Kecel díszpolgára posztumusz elismerésben részesült vitéz Helvédy János, aki a település bírája és tűzoltóparancsnoka is volt. Travnyik János tűzoltóparancsnok vette át a díjat. A Kecel díszpolgára elismerést Farkas László, a Fidesz helyi alapítója, önkormányzati képviselője, helyi mesterember is megkapta. Kecel Városáért kitüntetésben részesült Szvetnyik István és Vulman József is. A Pro Cultura díjat a Kétszél Színjátszó Kör nevében Rideg Gábor vette át. Év vállalkozása elismerésben részesült az Eurovid Trading Kft.

A rendezvényen Bányai Gábor országgyűlési képviselő is köszöntötte a díjazottakat, majd Pintér Csaba, a Pintér Művek tulajdonosa, Orcsik István, a Keceli Polgárőr Egyesület elnöke, valamint Bányai Gábor országgyűlési képviselő az Év polgárőre kitüntetést adta át Zsemberi Ádámnak és Szebenyi Ferencnének.