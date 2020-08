Városi díjakat is átadtak a tiszakécskei ünnepen

Ünnepélyes keretek között emlékeztek az államalapításra csütörtökön Tiszakécskén, ahol átadták a városi elismeréseket és díszpolgárrá avatták Kovács Ernőt, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját, korábbi tiszakécskei polgármestert.

A megemlékezésen Tóth János, Tiszakécske polgármestere köszöntötte a nagyszámú jelenlévőt. A polgármester beszédében az ősök munkáját méltatta, akik vérrel és verítékkel kitaposták a maiak útját és elvetették azokat a magokat, melyek termését már mi aratjuk le és az idei visszafogottabb ünneplésről is szót ejtett.

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a jelen nehézségeinek leküzdésében erőt ad Szent István király ünnepe, ami az állandóságot, a magyar nemzet összetartozását, fennmaradását hirdeti. Kiemelte, hogy igazán szükség van ma az összefogásra annak érdekében, hogy Magyarországot és a magyar emberek egységét megőrizzük, ehhez Szent István életműve szolgál útmutatásul, majd az államalapító művét, máig ható szellemiségét méltatta.

– Nem engedhetjük, hogy a fiatalok, a jövő nemzedéke csupán a történelemkönyvek lapjairól ismerje Szent István nevét. Élete és életműve oly szilárd alapokat hagyott ránk örökül, mely nem csak napjainkban, de a jövőben is biztosítja a magyarság függetlenségét, a magyar honiság lényegét. A történelem nélkül elveszik a jövő és elveszünk mi magunk is. Magyarságunk azt jelenti: megemlékezünk azokról, akiknek köszönhetjük fennmaradásunkat, hagyományainkat, kultúránkat, értékeinket – mondta Tóth János és hozzátette, hogy nem felejthetjük el hogyan váltunk Európa közepén független országgá, egységes nemzetté. Az államalapítás évfordulóján nem csak magyarságunkat ünnepeljük, hanem a nemzet megmaradását is, európai létjogosultságunkat. Augusztus 20. az aratás vége, az új kenyér ünnepe is egyben, mellyel kapcsolatban Tóth János elmondta, hogy a kenyér annak bizonyítéka, hogy megőriztük, amit eleink ránk hagytak: a magyar földet, a magyar földön termett búzát és a munka szeretetét.

A köszöntő után Siklósiné Balla Erzsébet Babits Mihály Hazám című versét szavalta el, majd Bobek Tamás plébános és Máté Csaba Sándor lelkipásztor látta el a kenyér megáldásának szolgálatát. Ezt követően Tóth János átadta a városi díjakat. Tiszakécske Város Díszpolgára-díjat kapott Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja. Kovács Ernő 1990 és 1998 között önkormányzati képviselőként látta el feladatai Tiszakécskén. A város polgármesterévé választották 1998-ban, tisztségét 16 évig töltötte be. Méltatásában elhangzott, hogy ez idő alatt fő irányelve az volt, hogy a város gazdaságilag megerősödjön, hitelek nélkül, stabilan fejlődjön. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjaként a Pénzügyi Bizottság társelnöke volt 2002 és 2010 között. Polgármesteri feladatai mellett az országgyűlési képviselőként dolgozott 2010 és 2014 között. Kormánymegbízottként 2014. július 1. óta vezeti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt.

Közoktatási Díjat kapott Csernusné Balla Zsuzsanna, a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium tanára. Közművelődési Díjat kapott Balla Sándor, a tiszakécskei televízió alapító tagja. Egészségügyi és Szociális-díjat kaptak a Tiszakécskei Mentőállomás dolgozói. Tiszakécske Városért-díjat adományozott a város dr. Hegedűs Lívia tiszakécskei háziorvos-belgyógyásznak, a tiszakécskei egészségügyi központ szakmai vezetőjének. Kimagasló teljesítményéért díjat kapott Demeterné Fazekas Éva, Horváth Józsefné, Lovas Klaudia és Voltárniszt Péter. Brunszvik Teréz-díjat adományozott Madari Katalinnak dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere, melyet a díjazott a minisztériumban vehet át. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevélben részesítette Gulyásné Miklós Évát kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréseként. Tárgyjutalomban részesültek a Tiszakécskei Rendőrőrs Rendészeti Alosztályának beosztottai, Táth Líviusz címzetes zászlós, körzeti megbízott, Koós István főtörzsőrmester, körzeti megbízott és Szabó Csilla őrmester, járőr.