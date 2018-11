Várják az új jelentkezőket a nyugdíjasklubok

Egy épületben négy nyugdíjasklub is működik a Kápolna utcában, és mind a négy félévente egyszer közösen be is mutatkozik az érdeklődő időseknek, hátha valakinek kedve támad hozzájuk csatlakozni.

Nagy volt a nyüzsgés szerda délelőtt a Hírös Város, a Pacsirta, az Örökifjak és a Jókai nyugdíjasklubok otthonául szolgáló épületben. Az immár hagyományosnak mondható bemutatkozó programjukra szép számban érkeztek az idősek. Barta Jánosné Erzsébet, a Hírös Város Nyugdíjas Klub vezetője elmondta: mivel hétköznapokon az egyes klubok tagjai sem igen találkoznak, az ilyen alkalmak jó lehetőséget kínálnak az egymással való ismerkedésre is. És főként persze arra, hogy megmutassák, milyen színes és vidám is az élet köreikben, miért érdemes hozzájuk csatlakozni. A lassan ötvenéves Hírös Városnak például 110 tagja van, közülük körülbelül 80 tag rendszeres látogatója a klubtalálkozóknak, a 40 fős „kemény mag”, a legösszetartóbbak pedig együtt eljárnak ünnepségekre, kirándulni, kiállításokat megnézni vagy egyszerűen csak a városba sétálni. Havonta egyszer van zenés-táncos rendezvényük, hamarosan lesz például a Katalin-­bál. Húszfős kórusuk hetente egyszer tart próbát, most is felléptek. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS A találkozó meglepetésvendége Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő (Fidesz-­KDNP) volt, aki több láda könyvvel ajándékozta meg a nyugdíjasokat. Mint elmondta, a Fidelitas szépkorúak felajánlása révén gyűjtötte össze a közel kétszáz kötetet, főként a szépirodalom remekeit, és a könyvekkel a generációk közötti együttműködést szeretnék jelképesen kifejezni. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS