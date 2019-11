Várják a polgárőrségbe a kecskeméti fiatalokat

A jövőben a Kadafalvi Polgárőr Egyesületben is teljesíthetik az ötven órás közösségi szolgálatot a Gáspár András Szakközépiskola rendészeti képzésben résztvevő tanulók.

Péntek este tartotta újabb összehangolt akcióját a ballószögi, helvéciai, hetényegyházi és kadafalvi polgárőrség a rendőrséggel megerősítve. Ezúttal Kadafalván, az iskolában volt a találkozó, ahol egy eligazítás keretében átbeszélték, ki melyik körzetben fog járőrözni. Több mint húsz polgárőr mellett négy rendőr vett részt az akcióban.

Mák Kornél, a Kadafalvi Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, a cél ugyanaz, mint a korábbi alkalmak során (általában félévente szervezik meg az akciót), azaz a külterületeken élők biztonságérzetének növelése, a szabálytalanul közlekedőkkel, ittas vezetőkkel szembeni intézkedés, a betörők, tolvajok elriasztása, az ellenük való fellépés. “Mindig fennakad valaki a hálón” – támasztotta alá az éjszakai szolgálat létjogosultságát Mák Kornél. Ezúttal láthatósági mellényeket is osztogattak az azt nem viselő gyalogosoknak, kerékpárosoknak.

De mielőtt a polgárőrök autóba ültek volna, rövid protokolláris esemény is lezajlott. A Kadafalvi Polgárőr Egyesület ugyanis megállapodást kötött a Kecskeméti Szakképzési Centrummal, amely arról szól, hogy Gáspár András Szakközépiskola rendészeti képzésben résztvevő tanulói az érettségihez kötelező ötven órás közösségi szolgálatot a polgárőrségnél is letölthetik. A dokumentumot Mák Kornél mellett Leviczky Cirill, a szakképzési centrum kancellárja és Fekecs Dénes, a polgárőrség országos elnökhelyettese és megyei elnöke is aláírta.

Mák Kornél és Leviczky Cirill is a kölcsönös előnyöket emelte ki: a fiatalok tapasztalatokat szerezhetnek az akciók, járőrözések, rendezvények biztosítása során, velük kiegészülve pedig a polgárőrök is hatékonyabban, nagyobb területen, intenzívebben végezhetik a szolgálatukat. Fekecs Dénes pedig hozzáfűzte, az egyesületek utánpótlása szempontjából fontos állomás, hogy a diákok ily módon bekapcsolódhatnak tevékenységükbe már Kecskeméten is, hisz ez a modell más megyebeli városokban már jól bevált és működik. Úgy tudjuk, igen sok, több mint húsz kecskeméti diák érdeklődik a polgárőrös közösségi szolgálat iránt.