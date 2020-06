Várja a vendégeket Veránka szigete

A próbaszezon nagyon jól sikerült, a vendégek elégedettek voltak. Teljes gőzzel működik a Veránka hotel, egyre több a telt házas időszak.

A Veránka-sziget tavaly került Baja város vagyongazdálkodásába, üzemeltetése a Baja Marketing Kft. feladata. Néhány nappal ezelőtt próbahetet szervezett le Némedi István ügyvezető igazgató a Veránka-szigetre.

A cél az volt, hogy a gyermekbetegségek kiderüljenek. A négy bajai kötődésű karitatív szervezet a Máltai, a Karitász, a Vöröskereszt és a Családsegítő Segélyszervezet jelölhetett ki néhány családot, akik egy hosszú hétvégét tölthettek a Veránka-szigeten, teljes ellátással.

A nyaralás jól sikerült, a visszajelzések alapján csupán a wifi és a televíziós szolgáltatás színvonalában voltak hiányosságok, amiket már orvosolt a tulajdonos. Minden más szolgáltatással nagyon elégedettek voltak a vendégek.

Jelenleg teljes gőzzel működik a Veránka hotel, egyre több a telt házas időszak. A foglalások alapján az látszik, hogy Budapestről és Pest megyéből szeretnének többen itt üdülni.

Alapvetően két kategóriát különböztet meg az igazgató, a Baja és környéki szállóvendégeket és minden más területről érkező turistát. A Baja járási lakcímmel rendelkezők tíz százalék kedvezményt, a bajai pedagógusok, önkormányzati dolgozók, tűzoltók, rendőrök harminc százalék kedvezményt kapnak a listaárból. Elsősorban a bajaiaknak és környékbelieknek szánják a Veránka-szigeti szállásokat. A szezon végén 2–3 hetes időszakot bajai diákoknak tartanak fenn, kedvezményesen.

Természetesen várják az egyedi szállásfoglalásokkal érkezőket, illetve a céges csapatépítők, tréningek résztvevőit, ezek közül már többen is bejelentkeztek. A bank-, valamint a pénzügyi szektort is megszólították.

Némedi Istvántól megtudtuk, a szállás ötven vendéget tud fogadni, egy főépület, négy üdülőház és egy vadászház várja a kikapcsolódni vágyókat. A sátorral érkező turistákat is fogadják a hatalmas réten. A nyugalom szigetén nincs legénybúcsú, leánybúcsú lehetőség, az igazgató szerint a gyönyörű környezet nem bulizásra való.

Lehet azonban piknikezni, ehhez nagyon szép kosarakat vásároltak, a kínálatot egyénileg állítják össze, a hátsó hangulatos terület kitűnő helyszín ilyesmire. Nyolc jó minőségű kerékpár is rendelkezésre áll, ezeket az érsekcsanádi oldalon tárolják: a töltésen akár Bajáig is be lehet biciklizni, mindössze tíz kilométer – tette hozzá az igazgató.

A Veránka-szigeten étterem üzemel, ide jöhetnek egyedileg is a vendégek. Már az elmúlt hetekben is többen érkeztek, jellemzően ladikkal kikötnek és ott ebédelnek. Volt olyan alkalom is, amikor negyvenfős kenus társaság fedezte fel a Veránka-szigetet.

A szállóvendégeknek ingyenesen biztosítják az átjutást a flottával, ez egy 12 fős katamaránból, két motorcsónakból, valamint egy ladikból áll. A Veránka 32 fős hajó is hamarosan hadrendbe áll, a felújítás után. Ezeket igény szerint bérbe is adják. Az autóval érkezőknek külön parkolót tartanak fenn az érsekcsanádi Duna-parton.

Az érsekcsanádi polgármesterrel is tárgyalt Némedi István igazgató, akivel egyezik a véleményük a turizmus tekintetében. Idővel a rekreáció irányába fejlesztik a szállást, medencét, jakuzzit szeretnének beépíteni. Ahogy anyagi lehetőségeik engedik, megvásárolják ezeket, akár már ebben a szezonban.