Varga Mihály segítene új uszodát építeni Kalocsának

A pénzügyminiszter dr. Filvig Géza Fidesz-KDNP-s polgármesterjelölt és Font Sándor országgyűlési képviselő meghívására érkezett kedden este a városba, egy lakossági fórumra.

Varga Mihály először egy nem sajtó-nyilvános találkozón vett részt: a Vállalkozók Klubjának tagságával tanácskozott. Amint azt portálunk kérdésére utólag elárulta: tiszteli a helyi nagyadózókat, amiért ilyen érdekképviseleti szervezetbe tömörültek, nemcsak azért, hogy beszélgessenek üzleti ügyekről, hanem azért is, hogy „egyesítsék erőforrásaikat”.

– A magyar vállalkozók erről mindig elfeledkeznek: nem egyedül léteznek egy nagy tengerben, egy nagy európai piacon, hanem vannak társaik, akik hasonló gondokkal küszködnek, együtt pedig sokkal könnyebben tudnak boldogulni – fogalmazott a politikus a baon.hu kérdésére. – Arról kérdeztek, hogy a kormány gazdaságpolitikai tervei között mik szerepelnek: adókérdések, járulékok, támogatási kérdések, vagy mi lesz az uniós támogatásokkal, illetve az Európai Unióban most zajló vitákkal, a szociális pillérről, az európai minimálbérről – sorolta.

Amint azt a politikus kifejtette: azért érkezett a kampányidőszakban több kormánytag is Kalocsára, mert a város nagyon fontos fejlesztési régióban helyezkedik el – utalt a Paks II. fejlesztésre, majd hozzáfűzte: most azon dolgoznak, hogy olyan térségeket is bekapcsoljanak a gazdasági vérkeringésbe, amelyek messzebb esnek a nagyvárosoktól, így az ipar nem, vagy csak kevésbé telepedett meg. Ezek közé sorolható Kalocsa is, de a térségnek most kiugrási lehetőség lehet az erőműépítés és az ennek kapcsán épülő Duna-híd. Megjegyezte: bár „sokba fog ez neki kerülni”, segítene új uszodát építeni a városnak, ami dr. Filvig Géza programjában merült fel. Mivel a kormánystratégiákban mindig fontos szerepet játszott a sport, a fideszes polgármester-jelölt kérésének – amennyiben Kalocsán őt választják meg – igyekszik majd eleget tenni.